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    • 05.03.2021 14:41
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    ’den en kötü başlangıç 'de: Gol ve asist katkısı veremedi!

    maçının ikinci yarısında şok bir sakatlık yaşayan ’nin yıldız ismi , transfer olduğu takımlar içindeki en kötü başlangıca imza attı. 33 yaşındaki Mesut, önceki takımlarındaki skorer kimliğini Fenerbahçe kariyerine başlangıçta yansıtmayı başaramadı.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    Mesut Özil’den en kötü başlangıç!

    Antalyaspor maçının ikinci yarısında şok bir sakatlık yaşayan Fenerbahçe'nin yıldız ismi Mesut Özil, altyapısından yetiştiği Schalke 04'ten ayrıldıktan sonra transfer olduğu takımlar içindeki en kötü başlangıcına Fenerbahçe'de imza attı.

    PERFORMANSIYLA BEKLENTİLERE KARŞILIK VEREMEDİ
    Dünya futboluna son 10 yılda damga vurmuş isimlerin arasında yer alan Mesut Özil, Fenerbahçe forması ile gösterdiği performans ile şu ana kadar beklentilere karşılık veremedi.


    SCHALKE'DEN SONRA EN KÖTÜ BAŞLANGIÇ
    Antalyaspor maçında sakatlanan ve 1 ay sahalardan uzak kalması beklenen yıldız futbolcunun, altyapısından yetiştiği Schalke 04'ten sonra imza attığı takımlar içerisinde en kötü başlangıcı da Fenerbahçe formasıyla yaptığı ortaya çıktı.


        BREMEN'DE İLK 7 MAÇINDA 3 GOL ATIP, 4 ASİST
        Sarı-Lacivertli forma ile şu ana kadar 7 maça çıkan ve gol ya da asist katkısı sağlayamayan Mesut Özil, 2008-2009 sezonunda imza attığı Werder Bremen'de ilk 7 maçında 3 gol atıp, 4 asist yapmıştı.

        ARSENAL'DE İLK 7 MAÇTA 3 GOL, 5 ASİST
        Mesut, 2010 yılında transfer olduğu Real Madrid'de ise ilk 7 maçında 3 asistik performas ortaya koyarken, 2013'te ise Arsenal'de ilk 7 maçta 3 gol, 5 asistle yeni takımındaki kariyerine başlamıştı.

        33 yaşındaki Mesut, önceki takımlarındaki skorer kimliğini Fenerbahçe kariyerine başlangıçta yansıtmayı başaramadı.


        YENİ TRANSFERLER BEKLENEN KATKIYI VEREMEDİ
        Öte yandan Fenerbahçe'nin devre arasında yaptığı orta saha transferleri de takıma gol ve asist katkısı veremedi.

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