

BREMEN'DE İLK 7 MAÇINDA 3 GOL ATIP, 4 ASİST

Sarı-Lacivertli forma ile şu ana kadar 7 maça çıkan ve gol ya da asist katkısı sağlayamayan Mesut Özil, 2008-2009 sezonunda imza attığı Werder Bremen'de ilk 7 maçında 3 gol atıp, 4 asist yapmıştı.