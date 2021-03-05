Antalyaspor maçının ikinci yarısında şok bir sakatlık yaşayan Fenerbahçe'nin yıldız ismi Mesut Özil, altyapısından yetiştiği Schalke 04'ten ayrıldıktan sonra transfer olduğu takımlar içindeki en kötü başlangıcına Fenerbahçe'de imza attı.
PERFORMANSIYLA BEKLENTİLERE KARŞILIK VEREMEDİ
Dünya futboluna son 10 yılda damga vurmuş isimlerin arasında yer alan Mesut Özil, Fenerbahçe forması ile gösterdiği performans ile şu ana kadar beklentilere karşılık veremedi.
SCHALKE'DEN SONRA EN KÖTÜ BAŞLANGIÇ
Antalyaspor maçında sakatlanan ve 1 ay sahalardan uzak kalması beklenen yıldız futbolcunun, altyapısından yetiştiği Schalke 04'ten sonra imza attığı takımlar içerisinde en kötü başlangıcı da Fenerbahçe formasıyla yaptığı ortaya çıktı.