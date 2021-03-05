SON DAKİKA: TFF'den stat zeminleriyle ilgili flaş karar! Başka sahalarda oynatacağız

"ZEMİNLER MÜTEHASSIS KİŞİLERCE TAKİP EDİLMELİ"

Nuri Akın, stat zeminlerinin takibinin uzman kişiler tarafından yapılması gerektiğini belirtti.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nın çimlerinin geçtiğimiz ekim ayında bozulduğunu ve bunu görerek önlem aldıklarını anlatan Akın, "Olimpiyat Stadı'nı geçen sene 30 Mayıs tarihine hazırlamıştık. Pandemi döneminden dolayı hava şartlarının da bozulmasıyla ekim ayında çimler bozulmuş. Çimlerin bozulduğunu görünce hemen burayı karantinaya aldık. UEFA'dan bu işi bilen mütehassıslar geldi. Baktık, tekrar elden geçirdik ve yeniden yaptıktan sonra aşağı yukarı 1.5-2 ay hiç kullanmadık. Bu arada burayı 7 gün 24 saat günlük raporlarla takip ettik. Bunu böyle yapmak lazım. Böyle yapılırsa o zaman bizim çim sahalarımız da statlarımız gibi modern güzel ve kullanışlı olacaktır." ifadelerini kullandı.

İngiltere'de de Türkiye'deki gibi 3 günde 1 maç yapıldığını hatırlatan Akın, şöyle devam etti:

"İngiltere gayet yağmurlu bir iklim, buna rağmen statları daha bakımlı görünüyor. Çünkü oralarda hep mütehassıs kişiler tarafından bunlar takip ediliyor. Öyle sıradan kişiler değil, bunlar akademik kişiler. Bu kişiler çimin ne olduğunu, çim sahanın, hibritin ne olduğunu bilen kişiler. Zeminler mütehassıs kişilerce takip edilmeli. Bunlar bu şekilde yaparak devam ettiriyorlar. Bir de İngiltere'de her sezon sonunda stadı tekrar kapatıyorlar ve tekrar elden geçiriyorlar."