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    • Spor
    • 05.03.2021 Gazete
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    ekibi 'ın hedefi 'ın yıldızı

    'ın yıldızı için devre arası kulübe ulaşan 10 milyon Euro seviyesindeki teklifler yönetim tarafından reddedilmişti. Kanlı yıldız futbolcu bu sezon resmi maçlarda attığı 16 golle kulüplerinin radarına girmeyi başarırken, basınında transfer haberleri de yer almaya başladı.

    West Ham'ın hedefi Cyle Larin

    'ın yıldızı için devre arası kulübe ulaşan 10 milyon Euro seviyesindeki teklifler yönetim tarafından reddedilmişti. Kanlı yıldız futbolcu bu sezon resmi maçlarda attığı 16 golle kulüplerinin radarına girmeyi başarırken, basınında transfer haberleri de yer almaya başladı.

    25 yaşındaki oyuncuyla ilgili Ada basınında çıkan haberlerde 'ın bir süredir takip ettiği Beşiktaş'ın forvet oyuncusu Cyle Larin için teklif hazırladığı ifade edildi. Bu sezon toplam 30 karşılaşmada 16 gol atan golcü oyuncunun 13 milyon Sterlin'lik bonservisinin ise İngiliz temsilcisi United için ucuz olduğu aktarıldı.

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    Haberler Spor İngiltere Premier Lig ekibi West Ham'ın hedefi Beşiktaş'ın yıldızı Cyle Larin
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