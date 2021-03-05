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    • 05.03.2021 15:48
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    'de topun ağzında! Golü bırak şut bile çekemiyor

    'de geldiği günden bu yana istenen performansı sergileyemeyen Tanzanyalı golcü ile ilgili çarpıcı bir istatistik ortaya çıktı. Ligde bu sezon 20 maçta sadece 4 gol atabilen ve hiç asist yapamayan Samatta 7 maçtır da gol atamıyor. Gole hasret kalan yıldızın bu 7 maçta sadece 9 şut çekebildiği ortaya çıktı.

    Fenerbahçe'de Samatta topun ağzında
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    Antalyaspor karşısında şok bir puan kaybı yaşayan Fenerbahçe yine en çok eleştiriler isimlerin başında Mbwana Samatta geldi. Son haftalarda çok kötü bir performans sergileyen Tanzanyalı yıldızın formsuzluğu istatistiklere de yansımış durumda.



    Bu sezon 20 maçta sadece 4 gol atabilen Samatta hiç asist yapamadı. Son 7 maçta rakip ağları sarsamayan yıldız futbolcu şut çekmekte bile çok zorlanıyor.



    Samatta gol bulamadığı son 7 karşılaşmada sadece 9 şut çekebildi. Bu şutların 4'ünde çerçeveyi bulabilen Tanzanyalı forvet çok büyük bir hayal kırıklığı yaşattı.



        Samatta son 7 maçta 3 kilit pas atabilirken, topla buluşma konusunda da büyük bir sıkıntı yaşadı. Tecrübeli futbolcu son Antalyaspor maçında 79 dakika sahada kalırken topla sadece 31 kez temas edebildi.



        Rakip defans arasında adeta kaybolan Samatta bu alanda takımın en etkisiz ismi oldu. Ayrıca 4 top kaybederek bu alanda da ilk sırada yer aldı.



        Sezon başında bedelsiz olarak kiralanan Samatta'nın 6 milyon Euro zorunlu satın alma opsiyonu bulunuyor. Yıldız futbolcu ayrıca 2.7 milyon Euro garanti ücret alıyor.
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