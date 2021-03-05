Antalyaspor karşısında şok bir puan kaybı yaşayan Fenerbahçe yine en çok eleştiriler isimlerin başında Mbwana Samatta geldi. Son haftalarda çok kötü bir performans sergileyen Tanzanyalı yıldızın formsuzluğu istatistiklere de yansımış durumda.
Bu sezon 20 maçta sadece 4 gol atabilen Samatta hiç asist yapamadı. Son 7 maçta rakip ağları sarsamayan yıldız futbolcu şut çekmekte bile çok zorlanıyor.
Samatta gol bulamadığı son 7 karşılaşmada sadece 9 şut çekebildi. Bu şutların 4'ünde çerçeveyi bulabilen Tanzanyalı forvet çok büyük bir hayal kırıklığı yaşattı.