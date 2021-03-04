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    • 04.03.2021 18:32
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    Başkanı 'ndan hakem kararlarına sert tepki! ...

    'in 28. haftasında , deplasmanında 'yı 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Trabzonspor Başkanı , hakem kararlarına sert tepki gösterdi.

    Ahmet Ağaoğlu'ndan sert tepki! Mostafa Mohamed...

    'in 28. haftasında konuk olduğu 'yı 2-1 mağlup eden kritik bir virajı kayıpsız olarak dönmeyi başardı. Karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunan Başkan , sert açıklamalarda bulundu.

    İşte Ağaoğlu'nun açıklamalarından satır başları;

    "DÖRT MHK DEĞİŞTİ AMA DEĞİŞEN BİR ŞEY YOK"
    "Ben göreve geleli 3 sene olacak. Dört değişti ama değişen bir şey yok. Sıkıntılar aynı, problemler aynı hatta artarak devam ediyor."

    "Konuşmakla bir şey değişmiyor. Bir kulüp başkanımız taş üstünde taş bırakmam dediği zaman, ben de kendisine "Omuz üstünde baş bırakmam dersem, bu işi çözüme mi götüreceğiz? Meydan muharabesi değil."

    "MOSTAFA MOHAMED'İN YÜZÜNDEKİ ŞAŞKINLIK İFADESİNİ GÖRDÜNÜZ MÜ DÜN?"
    "Aynı pozisyonda çok daha hafifine 'la birlikte 'da görev yapan kırmızı kart çıkardı. 'in yüzündeki şaşkınlık ifadesini gördünüz mü dün? 3 gün önce (Trabzonspor- maçında) neden kart göstermedin diyor o ifade..."

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