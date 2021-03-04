Süper Lig'in 28. haftasında konuk olduğu Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup eden Trabzonspor kritik bir virajı kayıpsız olarak dönmeyi başardı. Karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Ahmet Ağaoğlu, sert açıklamalarda bulundu.



İşte Ağaoğlu'nun açıklamalarından satır başları;

"DÖRT MHK DEĞİŞTİ AMA DEĞİŞEN BİR ŞEY YOK"

"Ben göreve geleli 3 sene olacak. Dört MHK değişti ama değişen bir şey yok. Sıkıntılar aynı, problemler aynı hatta artarak devam ediyor."

"Konuşmakla bir şey değişmiyor. Bir kulüp başkanımız taş üstünde taş bırakmam dediği zaman, ben de kendisine "Omuz üstünde baş bırakmam dersem, bu işi çözüme mi götüreceğiz? Meydan muharabesi değil."

"MOSTAFA MOHAMED'İN YÜZÜNDEKİ ŞAŞKINLIK İFADESİNİ GÖRDÜNÜZ MÜ DÜN?"

"Aynı pozisyonda çok daha hafifine Cüneyt Çakır'la birlikte VAR'da görev yapan Halil Umut Meler kırmızı kart çıkardı. Mostafa Mohamed'in yüzündeki şaşkınlık ifadesini gördünüz mü dün? 3 gün önce (Trabzonspor-Fenerbahçe maçında) neden kart göstermedin diyor o ifade..."

