



Başkan Ali Koç ve sportif direktör Emre Belözoğlu'nun tecrübeli yıldızla bir araya geleceği öğrenildi. Hem Başkan Koç hem de Belözoğlu'nun olayın daha fazla büyümemesi adına Caner'in affedilmesine sıcak baktığı ifade ediliyor. Ancak yıldız futbolcunun geri adım atmaması halinde cezanın daha da uzaması gündeme gelecek.



Trabzon'a götürülmeyen Caner Erkin bugün oynanacak Antalyaspor maçının kadrosunda da yer almıyor.