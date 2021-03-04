Teknik direktör Erol Bulut'a yönelik davranışları nedeniyle Trabzonspor maçı öncesinde kadro dışı bırakılan Caner Erkin'in kaderi bugün belli olacak.
Başkan Ali Koç ve sportif direktör Emre Belözoğlu'nun tecrübeli yıldızla bir araya geleceği öğrenildi. Hem Başkan Koç hem de Belözoğlu'nun olayın daha fazla büyümemesi adına Caner'in affedilmesine sıcak baktığı ifade ediliyor. Ancak yıldız futbolcunun geri adım atmaması halinde cezanın daha da uzaması gündeme gelecek.
Trabzon'a götürülmeyen Caner Erkin bugün oynanacak Antalyaspor maçının kadrosunda da yer almıyor.
NOVAK'IN HASRETİ SONA ERİYOR
Caner ve Serdar Aziz'in yokluğunda savunma kurgusu değişecek. Novak'ın 7 haftalık aradan sonra ilk 11'deki yerini alması bekleniyor.