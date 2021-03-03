Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 03.03.2021 17:26
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 03.03.2021 17:47
    ABONE OL

    'de görüşmesi öncesi Erol Bulut'tan kritik rapor

    'de Erol Bulut'un kararı sonrası kadro dışı bırakılan ve takımla çalışmalara alınmayan 'in takımdaki geleceği ile 'nun yapacağı toplantı sonrası belli olacak.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    Caner Erkin görüşmesi öncesi Erol Bulut'tan kritik rapor

    Fenerbahçe'de Trabzonspor maçı kadrosuna alınmayan, ardından ise bu hafta sonuna kadar takımla çalışmalara katılmaması kararlaştırılan Caner Erkin'in kaderi Başkan Ali Koç ve Sportif Direktör Emre Belözoğlu'nun yapacağı toplantı sonrası netlik kazanacak.



    Fenerbahçe'de Caner Erkin'in geleceği ile ilgili kararın çıkacağı Ali Koç - Emre Belözoğlu toplantısı öncesi Sarı--Lacivertliler'in teknik patronu Erol Bulut, yıldız futbolcu ile ilgili raporunu sundu.



    Caner ile ilgili sportif direktör Emre Belözoğlu'na bir rapor sunan Bulut'un 33 yaşındaki oyuncu ile ilgili şu maddeleri sıraladığı öğrenildi:



        1- Saha içinde bireysel futbol oynama isteği takımın oyun ritmini bozuyor. Sürekli orta denemesi yapması takımın pas oyununu ve dolayısıyla oyun üstünlüğünü etkiliyor.

        2- Hakemlere her pozisyonda itiraz etmesi hem takımın temposunu hem de motivasyonunu geriye çekiyor. Takım, maça konsantre olmakta zorlanıyor.

        3- Maç içerisindeki gergin tavırları takım arkadaşlarını olumsuz etkiliyor. Hata yapan arkadaşlarına tepki göstermesi bazı oyuncuları baskı altına sokuyor.

            4- Oyundan alındıktan sonraki hırçın tavırları teknik heyetin otoritesini zedeliyor. Kulübedeki gergin hava saha içerisine de etki ediyor.

            5- Oyun içinde önceliğini hücuma veriyor. Savunmadaki görevlerini ikinci plana bırakıyor. Bireysel hataları golle sonuçlanabiliyor.

            Erol Bulut'un şikayetlerini 5 madde üzerinden dile getirdiği Caner Erkin ile ilgili kesin kararın önümüzdeki hafta verilmesi bekleniyor.
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Haberler Spor Fenerbahçe'de Caner Erkin görüşmesi öncesi Erol Bulut'tan kritik rapor