Fenerbahçe'de Trabzonspor maçı kadrosuna alınmayan, ardından ise bu hafta sonuna kadar takımla çalışmalara katılmaması kararlaştırılan Caner Erkin'in kaderi Başkan Ali Koç ve Sportif Direktör Emre Belözoğlu'nun yapacağı toplantı sonrası netlik kazanacak.
Fenerbahçe'de Caner Erkin'in geleceği ile ilgili kararın çıkacağı Ali Koç - Emre Belözoğlu toplantısı öncesi Sarı--Lacivertliler'in teknik patronu Erol Bulut, yıldız futbolcu ile ilgili raporunu sundu.
Caner ile ilgili sportif direktör Emre Belözoğlu'na bir rapor sunan Bulut'un 33 yaşındaki oyuncu ile ilgili şu maddeleri sıraladığı öğrenildi: