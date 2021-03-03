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    • 04.03.2021 02:01
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    : 92 - : 100 | ÖZET İZLE

    Son dakika spor haberleri... Erkek Basketbol Takımı, 'nin 27. haftasında 'nın takımını deplasmanda 100-92 yendi. Bu sonuçla Fenerbahçe Beko, ligde 16. galibiyetini elde etti.

    AA
    Fenerbahçe Beko yine kazandı!

    Erkek Basketbol Takımı, 'nin 27. haftasında 'nın takımını deplasmanda 100-92 yendi.

    MAÇTAN DETAYLAR
    İyi savunmayla başlayan Fenerbahçe Beko, 3. dakika içinde 4-0 üstünlük yakaladı. AX Armani Exchange Milan, 'in sayılarıyla 5. dakikada 12-12 beraberliği yakalarken, ilk çeyreği de 28-24 önde geçti.

    Karşılaşmanın 2. periyoduna da iyi savunmayla başlayan sarı-lacivertli ekip, 'in basketiyle 12. dakikada skoru tekrar lehine çevirdi: 29-28. Çeyreğin son dakikasına 50-49 önde giren Fenerbahçe Beko, son saniyede 'un üç sayılık basketine engel olamayınca soyunma odasına 52-50 geride gitti.

    Ev sahibi ekip, Punter'in basketiyle 22. dakikada farkı 7 sayıya (60-53) çıkardı. İyi savunmasıyla rakibine sayı şansı vermeyen ve 8-0'lık seri yakalayan Fenerbahçe Beko, Guduric'in sayılarıyla 24. dakikada tekrar öne geçti: 60-61. Üstünlüğünü sürdüren sarı-lacivertli takım, son periyodu 78-69 önde girdi.

    Son periyotta üstünlüğünü koruyan Fenerbahçe Beko, karşılaşmayı 100-92 kazandı.

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    Haberler Spor AX Armani Exchange Milan: 92 - Fenerbahçe Beko: 100 | ÖZET İZLE