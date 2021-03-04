Spor Toto Süper Lig'de heyecan tüm hızıyla sürüyor. 28. hafta mücadelesinde Alanyaspor, son haftalarda yükselişe geçen Göztepe'yi konuk etti.
İlk yarıda Alanyaspor'lu futbolcu Fatih Aksoy'un 43. dakikada kendi ağlarına yolladığı topla Göztepe 1-0 öne geçmeyi başardı.
Maçın ikinci yarısına hızlı başlayan Alanyaspor, Cavelas'ın 54. dakikada kaydettiği golle skoru 1-1'e getirdi.
Maçın ilerleyen dakikalarında iki takımda buldukları pozisyonları değerlendiremeyince karşılaşma 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.