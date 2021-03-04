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    • 04.03.2021 18:58
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    Alanya'da kazanan yok! (Aytemiz Alanya 1-1 MAÇ SONU ÖZET)

    Toto Süper Lig'in 28. hafta karşılaşmasında Aytemiz , sahasında İzmir temsilcisi 'yi konuk etti. Mücadele 1-1 eşitlikle sonuçlandı.

    Alanya'da kazanan yok!

    Toto Süper Lig'de heyecan tüm hızıyla sürüyor. 28. hafta mücadelesinde , son haftalarda yükselişe geçen 'yi konuk etti.

    İlk yarıda Alanyaspor'lu futbolcu Fatih Aksoy'un 43. dakikada kendi ağlarına yolladığı topla Göztepe 1-0 öne geçmeyi başardı.


    Maçın ikinci yarısına hızlı başlayan Alanyaspor, Cavelas'ın 54. dakikada kaydettiği golle skoru 1-1'e getirdi.

    Maçın ilerleyen dakikalarında iki takımda buldukları pozisyonları değerlendiremeyince karşılaşma 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.

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    Haberler Spor Alanya'da kazanan yok! (Aytemiz Alanyaspor 1-1 Göztepe MAÇ SONU ÖZET)
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