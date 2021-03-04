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    • Spor
    • 04.03.2021 Gazete
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    Aslan’ın gücü tükendi! Zirve yarışında büyük kayıp...

    , engeline takıldı... Mohamed’in atılmasıyla yaklaşık 30 dakika 10 kişi oynayan Galatasaray, İbrahim (pen.) ve Lobzhanidze’nin gollerine Kerem ile cevap verebildi.

    Aslan’ın gücü tükendi
    G.Saray, Başkent deplasmanında kayıp: 1-2.

    22'de Onyekuru'nun kafa vuruşunu Korcan mükemmel çıkardı. 34'te 'ın hatalı pasında kaleci ile karşı karşıya kalan 'ın vuruşu yan filede kaldı. 45'te A.Gücü penaltı kazandı. Arda'nın eline çarpan top sonrası hakem penaltı noktasını gösterdi. İbrahim penaltıyı gole çevirdi.

    48'de 'nun şutunda Ricardo gol izin vermedi. 55'te Lobzhanidze, 'dan sıyrıldıktan sonra çok şık bir gole imza attı: 2-0. 57'de Mostafa, İbrahim'e yaptığı sert hareket sonrası kırmızı kart gördü. 74'te Onyekuru'nun kafa vuruşu az farkla dışarı çıktı.

    87'de Lobzhanidze'nin ceza sahası dışından yaptığı plase direği yaladı. 90+2'de Kerem'in golü maçın skorunu belirledi: 2-1.




    G.Saray'ın yıldız oyuncusu , karşısında etkisiz bir oyun sergiledi.

    GERİ DÖNEMİYOR!
    Ligde geriye düştüğü maçlarda puan alamayan tek takım G.Saray... Bu sezon ilk golü yediği 5 maçı da kaybettiler. ilk kez 'i yendi.

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    Haberler Spor Aslan’ın gücü tükendi! Zirve yarışında büyük kayıp...