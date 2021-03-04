Aslan’ın gücü tükendi! Zirve yarışında büyük kayıp...

G.Saray, Başkent deplasmanında kayıp: 1-2.
22'de Onyekuru'nun kafa vuruşunu Korcan mükemmel çıkardı. 34'te Atila Turan'ın hatalı pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Emre Kılınç'ın vuruşu yan filede kaldı. 45'te A.Gücü penaltı kazandı. Arda'nın eline çarpan top sonrası hakem Halil Umut Meler penaltı noktasını gösterdi. İbrahim penaltıyı gole çevirdi.
48'de Falcao'nun şutunda Ricardo gol izin vermedi. 55'te Lobzhanidze, Marcao'dan sıyrıldıktan sonra çok şık bir gole imza attı: 2-0. 57'de Mostafa, İbrahim'e yaptığı sert hareket sonrası kırmızı kart gördü. 74'te Onyekuru'nun kafa vuruşu az farkla dışarı çıktı.
87'de Lobzhanidze'nin ceza sahası dışından yaptığı plase direği yaladı. 90+2'de Kerem'in golü maçın skorunu belirledi: 2-1.
G.Saray'ın yıldız oyuncusu Arda Turan, Ankaragücü karşısında etkisiz bir oyun sergiledi.
GALATASARAY GERİ DÖNEMİYOR!
Ligde geriye düştüğü maçlarda puan alamayan tek takım G.Saray... Bu sezon ilk golü yediği 5 maçı da kaybettiler. Hikmet Karaman ilk kez Fatih Terim'i yendi.
22'de Onyekuru'nun kafa vuruşunu Korcan mükemmel çıkardı. 34'te Atila Turan'ın hatalı pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Emre Kılınç'ın vuruşu yan filede kaldı. 45'te A.Gücü penaltı kazandı. Arda'nın eline çarpan top sonrası hakem Halil Umut Meler penaltı noktasını gösterdi. İbrahim penaltıyı gole çevirdi.
48'de Falcao'nun şutunda Ricardo gol izin vermedi. 55'te Lobzhanidze, Marcao'dan sıyrıldıktan sonra çok şık bir gole imza attı: 2-0. 57'de Mostafa, İbrahim'e yaptığı sert hareket sonrası kırmızı kart gördü. 74'te Onyekuru'nun kafa vuruşu az farkla dışarı çıktı.
87'de Lobzhanidze'nin ceza sahası dışından yaptığı plase direği yaladı. 90+2'de Kerem'in golü maçın skorunu belirledi: 2-1.
G.Saray'ın yıldız oyuncusu Arda Turan, Ankaragücü karşısında etkisiz bir oyun sergiledi.
GALATASARAY GERİ DÖNEMİYOR!
Ligde geriye düştüğü maçlarda puan alamayan tek takım G.Saray... Bu sezon ilk golü yediği 5 maçı da kaybettiler. Hikmet Karaman ilk kez Fatih Terim'i yendi.