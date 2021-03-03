Galatasaray: Muslera, Yedlin, Marcao, Donk, Ömer Bayram, Etebo, Arda, Onyekuru, Emre Kılınç, Gedson, Mohammed

100. RANDEVU

Ankaragücü ile Galatasaray, Süper Lig tarihinde 99 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 62 kez sahadan galip ayrılırken, 18 kez de sarı-lacivertliler rakibini mağlup etti. 19 maçta ise kazanan çıkmadı. Aslan'ın attığı 205 gole, başkent ekibi 85 golle karşılık verdi. Ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşmayı Galatasaray 1-0 kazandı.

SON 10 MAÇ

Ankaragücü ile Galatasaray arasında oynanan hepsi lig olmak üzere son 10 maçta sarı-kırmızılıların üstün bulunuyor. Bu 10 müsabakada Aslan 6 kez sahadan galip ayrılırken, 3 maçı ise Ankara ekibi kazandı. 1 mücadelede eşitlik bozulmadı.