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    • 03.03.2021 19:02
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    - | CANLI ANLATIM

    Son dakika spor haberleri... 'in 28. haftasında deplasmanda ile karşı karşıya geliyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

    MKE Ankaragücü - Galatasaray | CANLI

    Son dakika spor haberleri... Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşı karşıya geliyor.

    Ankara'da Eryaman Stadı'nda oynanan karşılaşma saat 19.00'da başladı. Mücadeleyi Hakem Halil Umut Meler yönetiyor.

    MKE ANKARAGÜCÜ - GALATASARAY | CANLI
    beIN Sports'tan canlı olarak yayınlanacak karşılaşmanın canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

    İLK 11'LER MKE Ankaragücü: Korcan, Kitsiou, Ante, Sarlija, Atila, İbrahim, Endri, Alper, Geraldo, Saba, Borven

        Galatasaray: Muslera, Yedlin, Marcao, Donk, Ömer Bayram, Etebo, Arda, Onyekuru, Emre Kılınç, Gedson, Mohammed

        100. RANDEVU
        Ankaragücü ile Galatasaray, Süper Lig tarihinde 99 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 62 kez sahadan galip ayrılırken, 18 kez de sarı-lacivertliler rakibini mağlup etti. 19 maçta ise kazanan çıkmadı. Aslan'ın attığı 205 gole, başkent ekibi 85 golle karşılık verdi. Ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşmayı Galatasaray 1-0 kazandı.

        SON 10 MAÇ
        Ankaragücü ile Galatasaray arasında oynanan hepsi lig olmak üzere son 10 maçta sarı-kırmızılıların üstün bulunuyor. Bu 10 müsabakada Aslan 6 kez sahadan galip ayrılırken, 3 maçı ise Ankara ekibi kazandı. 1 mücadelede eşitlik bozulmadı.
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        Haberler Spor MKE Ankaragücü - Galatasaray | CANLI ANLATIM