Toroğlu, "Ankaragücü'nü tutuyorum inşallah kurtarırlar. Geçen hafta 3 gün önce Trabzonspor-Fenerbahçe maçının VAR'ı Cüneyt Çakır, o kadar tepki alan Çakır bugün yine maçın VAR'ı. O zaman şunu söyleyeceğim. Bu iş bir tuhaf, bu işlerdeki tayinler tuhaf. Kimse kimseyi yemesin. Serdar Tatlı'yla çay içmişliğim yok. Tek cümle söyleyeceğim. Artık Rıdvan Dilmen'in Serdar Tatlı olayına biraz daha değişik bakmak lazım diyorum ve iyi akşamlar diliyorum" diye konuştu.

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