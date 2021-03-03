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    • Spor
    • 03.03.2021 Gazete
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    li Kahveci basın toplantısında konuştu: Herkes li olduğumu bilir

    li Kahveci, basın toplantısında konuştu ve "Yakınlarım hangi takımı tuttuğumu bilir" açıklamasını yaptı. Milli futbolcu, "Böyle büyük bir camiaya geldiğim için çok mutluyum. 2-3 senedir adım bahçe ile geçiyordu. Yakınlarım hangi takımı tuttuğumu bilir. Bunu buraya geldiğim için söylemiyorum" dedi.

    Herkes Fenerli olduğumu bilir

    Fenerbahçeli İrfan Can Kahveci, basın toplantısında konuştu ve "Yakınlarım hangi takımı tuttuğumu bilir" açıklamasını yaptı.

    Milli futbolcu, "Böyle büyük bir camiaya geldiğim için çok mutluyum. 2-3 senedir adım Fenerbahçe ile geçiyordu. Yakınlarım hangi takımı tuttuğumu bilir. Bunu buraya geldiğim için söylemiyorum" dedi.

    İrfan Can şu ifadeleri kullandı: Mesut Özil dünyanın en iyi futbolcularından biri. Mesut ağabeyden ne kaparsam benim için kar. İnşallah F.Bahçe'den Avrupa'ya gideceğim, bunu da Mesut ağabeyin katkıları ile yapabilirim. İki sene üst üste şampiyon olmak isterim. İnşallah olacağımızı da düşünüyorum. Hayalimdeki takımla şampiyon olmak benim için daha iyi olur.
        Haberler Spor Fenerbahçeli İrfan Can Kahveci basın toplantısında konuştu: Herkes Fenerli olduğumu bilir