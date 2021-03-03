İrfan Can şu ifadeleri kullandı: Mesut Özil dünyanın en iyi futbolcularından biri. Mesut ağabeyden ne kaparsam benim için kar. İnşallah F.Bahçe'den Avrupa'ya gideceğim, bunu da Mesut ağabeyin katkıları ile yapabilirim. İki sene üst üste şampiyon olmak isterim. İnşallah olacağımızı da düşünüyorum. Hayalimdeki takımla şampiyon olmak benim için daha iyi olur.