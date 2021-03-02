Sarı-lacivertlilerin ara transfer döneminde Medipol Başakşehir'den kadrosuna dahil ettiği 25 yaşındaki orta saha oyuncusu, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Sakatlığı nedeniyle Fenerbahçe formasıyla henüz maça çıkamayan İrfan Can Kahveci, son durumuyla ilgili, "Şu an hazırım. Hocamız şans verirse bu hafta sahada olacağım. İnşallah bundan sonra sakatlıksız bir sezon geçiririm." ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe'ye transfer olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren milli futbolcu, "Takımda çok kaliteli futbolcular var. Erol hoca, 2 takım çıkarabilir. Takıma en iyi katkıyı vermeye çalışacağım. İki sezon üst üste şampiyon olmak isterim. Bunu başaracağımı da düşünüyorum. Bu, benim için büyük gurur. Hayalimdeki takımla şampiyon olmak daha güzel olur." diye konuştu.
İrfan Can Kahveci, 2015'te verdiği bir röportajda örnek aldığını söylediği yıldız futbolcu Mesut Özil ile şu an aynı takımda yer aldığının hatırlatılması üzerine, "Futbol hayatımda şanslı olduğum konular var. İzlediğim oyuncularla beraber oynama şansım oldu. Mesut Özil, dünyanın en iyi oyuncularından biri. İdollerimden birisi. Mesut Özil'den öğrenebileceğim çok şey var. İnşallah Fenerbahçe'den Avrupa'ya gideceğim. Bunu da Mesut abinin sayesinde yapabilirim." şeklinde görüş belirtti.