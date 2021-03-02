Sakatlığı nedeniyle Fenerbahçe formasıyla henüz maça çıkamayan İrfan Can Kahveci, son durumuyla ilgili, "Şu an hazırım. Hocamız şans verirse bu hafta sahada olacağım. İnşallah bundan sonra sakatlıksız bir sezon geçiririm." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'ye transfer olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren milli futbolcu, "Takımda çok kaliteli futbolcular var. Erol hoca, 2 takım çıkarabilir. Takıma en iyi katkıyı vermeye çalışacağım. İki sezon üst üste şampiyon olmak isterim. Bunu başaracağımı da düşünüyorum. Bu, benim için büyük gurur. Hayalimdeki takımla şampiyon olmak daha güzel olur." diye konuştu.