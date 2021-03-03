Son galibiyet sevincini 17. haftada deplasmanda MKE Ankaragücü'ne karşı 2-1'lik skorla yaşayan Başakşehir, söz konusu mücadelenin ardından 7 yenilgi, 3 beraberlik aldı.

İstanbul temsilcisi, evinde Sivasspor ve Rizespor'la 1-1 berabere kalırken, Hatayspor'a 5-1, Karagümrük ve Trabzonspor'a da 1-0 yenildi. Turuncu-lacivertli ekip, dış sahada ise Kayserispor'a 2-0, Galatasaray'a 3-0, Göztepe'ye 2-1 kaybederken, Antalyaspor maçından da golsüz beraberlikle ayrıldı.

BAŞAKŞEHİR - KONYASPOR MAÇI 11'LERİ

Başakşehir: Volkan, Ömer Ali, Ponck, Epureanu, Hasan Ali, Mahmut, Mehmet Topal, Aleksic, Berkay, Deniz, Crivelli

Konyaspor: Eray, Skubic, Ahmet, Abdülkerim, Guilherme, Jevtovic, Diomande, Amir, Sekidika, Cikalleshi, Daci