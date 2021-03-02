Fenerbahçe'de kadro dışı sayısı artıyor mu? Caner Erkin sonrası şimdi de...
Son dakika Fenerbahçe haberleri | Süper Lig'de Trabzonspor'u devirerek şampiyonluk yarışında "ben de varım" diyen Fenerbahçe'de maç öncesi Caner Erkin'in kadro dışı bırakılması dikkat çekmişti. Fenerbahçe'de bu kararın Caner Erkin'le sınırlı kalmayacağı iddia edildi. İşte Fenerbahçe'de yaşanan son gelişmeler...
02.03.2021 11:24
- Son Güncelleme: 02.03.2021 11:25
Başkan Ali Koç ile sportif direktör Emre Belözoğlu, Sabah'ın haberine göre takımda faturanın sadece teknik direktöre kesilemeyeceği konusunda hemfikir oldu.
Erol Bulut'un şikâyetleri dinlendi. Önce takımdaki 7-8 oyuncuya sert uyarı yapılıp, yaptırım uygulandı.
EROL BULUT CESARETLENDİRİLDİ
Teknik direktör Bulut'a taraftarın özlediği futbolu oynatması konusunda telkinlerde bulunuldu. Alacağı her kararda arkasında olunacağı mesajı verildi. Başkan, kadro konusunda hocasını cesaretlendirdi.
CANER HAMLESİ İLE İLK MESAJ
Caner Erkin'in İstanbul'da bırakılmasıyla takıma 'Kimse vazgeçilmez değil' mesajı verildi. Bununla birlikte futbolcularla yapılan toplantılarda 'takım olma' konusunda çaba sarf etmeleri istendi.
ÖNCE ELEŞTİRİ SONRA ALKIŞ
Maç öncesi herkes tarafından eleştirilen ilk 11, karşılaşma sonunda büyük övgü ve alkış aldı. Riskli gibi gözüken Mesut-Sosa-Mert Hakan orta sahası Trabzonspor'a üstünlük kurdu.