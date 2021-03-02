Sezon sonunda kontratı bitecek olan Younes Belhanda'nın durumu netleşmedi. Faslı oyuncunun sözleşmesinin uzatılması bir dönem gündeme gelirken, oyuncunun performansı ve mali istekleri ise bunun tersini gösteriyor.
TERİM MECBURİ ROTASYONA HAZIRLANIYOR
Ligde 5 günde 2 maça çıkacak Galatasaray'da Fatih Terim, mecburi rotasyona hazırlanıyor. Sol bekte Ömer Bayram ve Linnes'i değişmeli olarak kullanacak Terim, Ankaragücü deplasmanında Younes Belhanda'yı ilk 11'de oynatmayı düşünüyordu.
BEN BU BELHANDA'YA İLK 11'DE FORMA VERMEM
BB. Erzurumspor maçında 72. dakikada oyuna giren 31 yaşındaki futbolcu, sahada kaldığı sürede birçok top kaybı yapıp takımının tehlikeli kontrataklar yemesine sebep oldu.