Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 02.03.2021 10:11
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 02.03.2021 10:11
    ABONE OL

    'da 'den flaş 'Belhanda' kararı: Bir daha 11'de oynatmam

    Son dakika haberi! 'ın 2-0'lık skorla kazandığı Büyükşehir Belediye Erzurumspor mücadelesinin 18 dakikasında hayal kırıklığı yaratan oyuncusu için Terim'in "Ben bu Belhanda'ya 11'de forma vermem" dediği kaydedildi.

    Terim'den flaş karar! Bir daha 11'de oynatmam

    Sezon sonunda kontratı bitecek olan Younes Belhanda'nın durumu netleşmedi. Faslı oyuncunun sözleşmesinin uzatılması bir dönem gündeme gelirken, oyuncunun performansı ve mali istekleri ise bunun tersini gösteriyor.

    TERİM MECBURİ ROTASYONA HAZIRLANIYOR
    Ligde 5 günde 2 maça çıkacak Galatasaray'da Fatih Terim, mecburi rotasyona hazırlanıyor. Sol bekte Ömer Bayram ve Linnes'i değişmeli olarak kullanacak Terim, Ankaragücü deplasmanında Younes Belhanda'yı ilk 11'de oynatmayı düşünüyordu.

    BEN BU BELHANDA'YA İLK 11'DE FORMA VERMEM
    BB. Erzurumspor maçında 72. dakikada oyuna giren 31 yaşındaki futbolcu, sahada kaldığı sürede birçok top kaybı yapıp takımının tehlikeli kontrataklar yemesine sebep oldu.


        Teknik direktör Fatih Terim'in, "Ben bu Belhanda'ya ilk 11'de forma vermem" dediği öğrenildi.



        Faslı yıldıza bir kötü haber de yönetimden geldi. Yeni sözleşme için 2 milyon 350 bin Euro talep e den yıldız oyuncuya olumsuz cevap geldi.

        Sabah'ın haberine göre, Belhanda için yıllık 1.5 milyon Euro bütçe ayıran sarı-kırmızılı kulüp, bu rakamın üstüne çıkmama kararı aldı.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Haberler Spor Galatasaray'da Fatih Terim'den flaş 'Belhanda' kararı: Bir daha 11'de oynatmam