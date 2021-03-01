Galatasaray'da sezonun ilk yarısında bekleneni tam olarak veremeyen ve sezon sonu bonservisi alınması düşünülmeyen Oghenekaro Etebo, son maçlarda ilk 11'deki yerini sağlamlaştırdı. Performansıyla da tam not aldı.
TAKIMDA TUTMAK İÇİN DÜĞMEYE BASILDI
Orta alanda Galatasaray'a büyük bir dinamizm katan ve teknik direktör Fatih Terim'in gözüne girmeyi başaran Nijeryalı orta saha için Sarı-Kırmızılı kulübün tutumu da değişime uğradı. Galatasaray yönetimi, Fatih Terim'in isteği doğrultusunda Etebo'yu takımda tutmak için düğmeye bastı.
STOKE CITY İLE PAZARLIKLAR BAŞLAYACAK
Sarı-Kırmızılılar'ın satın alma opsiyonu 7.5 milyon Euro olan 25 yaşındaki futbolcuyu bir sezon daha kiralık olarak takımda tutmaya çalışacağı ve sezon sonu Stoke City ile pazarlıkların başlayacağı öğrenildi.
TAKIMDA KALMAK İÇİN HER TÜRLÜ ÇABAYI GÖSTERECEK
Galatasaray'da çok mutlu olan Etebo'nun da takımda kalmak için her türlü çabayı göstereceğini yönetime ilettiği öne sürüldü.