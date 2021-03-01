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    • 01.03.2021 17:28
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    istedi, düğmeye bastı: Oghenekaro Etebo takımda tutulacak

    ’ın sezon başında ’nin takımında kiraladığı Oghenekaro Etebo, son haftalarda gösterdiği performansla takımın vazgeçilmezleri arasında girdi. Teknik heyetin Nijeryalı oyuncu ile ilgili kararı da değişti. Terim’in isteği doğrultusunda Etebo’yu takımda tutmak için düğmeye bastı. Detaylar takvim.com.tr'nin özel haberinde...

    takvim.com.tr
    Özel haber
    İşte Galatasaray’ın yeni Etebo kararı!

    Galatasaray'da sezonun ilk yarısında bekleneni tam olarak veremeyen ve sezon sonu bonservisi alınması düşünülmeyen Oghenekaro Etebo, son maçlarda ilk 11'deki yerini sağlamlaştırdı. Performansıyla da tam not aldı.



    TAKIMDA TUTMAK İÇİN DÜĞMEYE BASILDI
    Orta alanda Galatasaray'a büyük bir dinamizm katan ve teknik direktör Fatih Terim'in gözüne girmeyi başaran Nijeryalı orta saha için Sarı-Kırmızılı kulübün tutumu da değişime uğradı. Galatasaray yönetimi, Fatih Terim'in isteği doğrultusunda Etebo'yu takımda tutmak için düğmeye bastı.



    STOKE CITY İLE PAZARLIKLAR BAŞLAYACAK
    Sarı-Kırmızılılar'ın satın alma opsiyonu 7.5 milyon Euro olan 25 yaşındaki futbolcuyu bir sezon daha kiralık olarak takımda tutmaya çalışacağı ve sezon sonu Stoke City ile pazarlıkların başlayacağı öğrenildi.

    TAKIMDA KALMAK İÇİN HER TÜRLÜ ÇABAYI GÖSTERECEK
    Galatasaray'da çok mutlu olan Etebo'nun da takımda kalmak için her türlü çabayı göstereceğini yönetime ilettiği öne sürüldü.



        İSTATİSTİKLER
        Öncelikle Kasımpaşa maçında Fatih Terim'den görevi alan Etebo, girdiği 11 ikili mücadelenin 8'ini kazandı. Nijeryalı oyuncu 2 şut engelledi, 1 top kaptı ve 2 kez pas arası yaptı.

        Etebo'nun zirve performansı ise Alanyaspor deplasmanında geldi. Fatih Terim'in taktik stratejisinde önemli bir yer tutan Etebo, o maçta 10 ikili mücadelenin 7'sini kazandı. 2 kez top kaptı, 3 kez uzaklaştırma yaptı, 1 kez şut engelledi.



        ERZURUM KARŞISINDA ZİRVE YAPTI
        Nijeryalı oyuncunun yüksek formu Erzurumspor karşılaşmasında da devam etti. Önceki 2 maçta pas isabet oranı %65 civarında olan Etebo, Erzurum karşısında bu rakamı da %94.1'e çekti. İkili mücadelelerdeki başarısını bu maçta da 11'de 7 ile devam ettirdi. 2 kez top kapan Etebo, 2 kez de pas arası yaptı.



        SIFIR HATAYLA 3 KRİTİK MAÇ ÇIKARDI
        Etebo, bu 3 maçta da gole, pozisyona, şuta ya da penaltıya neden olan bir hata yapmadı.

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