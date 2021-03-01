



STOKE CITY İLE PAZARLIKLAR BAŞLAYACAK

Sarı-Kırmızılılar'ın satın alma opsiyonu 7.5 milyon Euro olan 25 yaşındaki futbolcuyu bir sezon daha kiralık olarak takımda tutmaya çalışacağı ve sezon sonu Stoke City ile pazarlıkların başlayacağı öğrenildi.

TAKIMDA KALMAK İÇİN HER TÜRLÜ ÇABAYI GÖSTERECEK

Galatasaray'da çok mutlu olan Etebo'nun da takımda kalmak için her türlü çabayı göstereceğini yönetime ilettiği öne sürüldü.