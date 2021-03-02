EN FAZLA PİYASA DEĞERİNE FENERBAHÇE SAHİP

Halka açık 4 spor şirketi arasında en fazla piyasa değerine Fenerbahçe sahip. Fenerbahçe, şubat ayını 2 milyar 906 milyon 52 bin 800 lira piyasa değeriyle tamamladı.

Fenerbahçe'yi, 2 milyar 305 milyon 800 bin lira piyasa değeriyle Galatarasay, 1 milyar 240 milyon lira piyasa değeriyle Trabzonspor ve 955 milyon 200 bin lira piyasa değeriyle Beşiktaş takip etti.

Borsada işlem gören 4 spor şirketinin şubat ayı, 2020 sonuna göre getirileri ve piyasa değerleri şöyle:

Şirket 2020 Aralık kapanış fiyatı (TL) 2021 Ocak kapanış fiyatı (TL) 2021 Şubat kapanış fiyatı (TL) 2021 Şubat aylık değişim (yüzde) 2020 sonuna göre fark (yüzde) Piyasa değeri (TL) Galatasaray 4,05 3,67 4,27 +16,4 +5,4 2.305.800.000 Trabzonspor 2,44 2,46 2,48 +0,8 +1,6 1.240.000.000 Beşiktaş 4,04 4,10 3,98 -2,9 -1,5 955.200.000 Fenerbahçe 29,56 38,00 29,36 -22,7 -0,7 2.906.052.800