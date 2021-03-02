Borsa İstanbul'da işlem gören spor şirketleri arasında geçen ayı yüzde 16,4 yükselişle tamamlayan Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar, en fazla kazandıran spor şirketi oldu. Derlenen verilere göre, spor endeksi, şubatta yüzde 5,5 değer kaybetti.
GALATASARAY, ŞUBATTA YATIRIMCISINA YÜZDE 16,4 KAZANDIRDI
Süper Lig'de zirvede bulunan Galatasaray, Borsa İstanbul'da işlem gören spor şirketleri arasında da geçen ay yatırımcısına en fazla kazandıran spor şirketi oldu. Galatasaray, şubatta yatırımcısına yüzde 16,4 kazandırdı.
TRABZONSPOR, BORSADAKİ PERFORMANSINI YEŞİL SAHALARA DA TAŞIDI
Aldığı başarılı sonuçlarla zirve yarışının içine giren Trabzonspor, borsadaki performansını yeşil sahalara da taşıdı. Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği'nin hisseleri geçen ay yüzde 0,8 değer kazandı.
Geçen ay Fenerbahçe Futbol AŞ, yüzde 22,7 ile yatırımcısına en fazla kaybettiren spor şirketi oldu. Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'nin hisseleri de şubatta yüzde 2,9 azalış kaydetti.
Analistler, Fenerbahçe'nin zirve mücadelesi içinde olmasına karşın Süper Lig'de dalgalı bir performans gösterdiğini belirterek, Süper Lig'deki Galatasaray ve Göztepe yenilgileri, Ziraat Türkiye Kupası'nda da Medipol Başakşehir'e elenmesi sonrası Fenerbahçe'nin hisselerinde belirgin düşüşler görüldüğünü ifade etti.