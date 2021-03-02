



Fener 2 puan kaybedecek.. Ki bu durum, Galatasaray ve Beşiktaş'ı da yakından ilgilendiriyor.



İşte o pozisyonu, yıllarca bu ülkede yayıncı kuruluşu yöneten Erman Hocam ile son sözü söyleyen, Spor medyasının en kıdemli, en saygın ismi



Şansal Büyüka, nasıl anlatıyor..



"Elbette, son saniyelerde Trabzonspor'un isyan ettiği penaltı pozisyonu... Bakasetas ile Valencia'nın hava topu mücadelesinde Valencia'nın kolu ile Bakasetas'ın yüzü arasında temas var. Penaltı verilir mi? Böyle penaltı çok verildi. Pozisyondan emin olamadım, maç sonrası güvendiğim iki hakeme sordum, ikisi de 'penaltı' dedi.



Ama maçta da VAR odasında Cüneyt Çakır, Halil Umut Meler, sahada da Yaşar Kemal Uğurlu var.

Hadi hakem vermedi, VAR'da ülkenin en önemli iki hakemi oturuyor, onlar da vermedi. Verilse çok tartışılırdı, verilmedi çok tartışılıyor."



Yani Koca Şansal, alenen resmen kıvırıyor. Pozisyondan emin olamamış da.. Maç sonrası güvendiği iki hakeme sormuş da.. Onların da isimleri yok ha..