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    • 02.03.2021 09:55
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    Usta spor yazarı 'tan TFF'ye tepkisi: Hakemler onun onayından geçiyor!

    Son dakika haberi! Trabzonspor- derbisinin uzatma dakikalarında yaşanan penaltı pozisyonu sonrası maçın hakemi ve VAR hakemi Cüneyt Çakır'a tepkiler dinmiyor. Konuyu köşesine taşıyan usta spor yazarı da yaşananlarla ilgili, TFF'yi çok sert bir dille eleştirdi. Hakem atamalarının 'un onayından geçtiğini belirten Uluç yazısında, "Sadece Fener-Trabzon maçı değil, lig bitti. Fenerbahçe Şampiyon!. Kimse heveslenmesin.. Her hafta ilan edilen hakemlere bakın, yeter!" ifadelerini kullandı.

    Uluç'tan TFF'ye Ali Koç tepkisi!

    Trabzonspor-Fenerbahçe derbisinin uzatma dakikalarında yaşanan penaltı pozisyonu sonrası maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu ve VAR hakemi Cüneyt Çakır'a tepkiler dinmiyor. Konuyu köşesine taşıyan usta spor yazarı Hıncal Uluç da yaşananlarla ilgili, TFF'yi çok sert bir dille eleştirdi.



    İşte Uluç'un bugünkü yazısı;

    Sabah aşağı çalışma odama inmeden, büyük gazetelerin, yani bu ülkede sporu, pardon futbolu yönlendirenlerin sayfalarına baktım.. En büyük, en önemli, en saygın (Güya) imzaları okudum..


    Hepsi korkak bunların.. Yumruğunu vurup düşündüğünü yürekle haykıran bir spor yazarı çıkmaz mı yahu?.

    Hakemlikten gelme yazarları saymıyorum. Spor yazarı dediklerim söz konusu..

    Hepsi mırın kırın.. Hepsi "Ha-vet"çi..

    Yıllar önce benim icat ettiğim bir sözcüktü Havet.. Yani Hayır gibi başlayıp, Evet gibi bitirmek..

    Bakın maçın son saniyelerinde bir penaltı pozisyonu var. O sırada skor 1-0!. Yani verilse, Trabzon 1 puan kazanacak.



    Fener 2 puan kaybedecek.. Ki bu durum, Galatasaray ve Beşiktaş'ı da yakından ilgilendiriyor.

    İşte o pozisyonu, yıllarca bu ülkede yayıncı kuruluşu yöneten Erman Hocam ile son sözü söyleyen, Spor medyasının en kıdemli, en saygın ismi

    Şansal Büyüka, nasıl anlatıyor..

    "Elbette, son saniyelerde Trabzonspor'un isyan ettiği penaltı pozisyonu... Bakasetas ile Valencia'nın hava topu mücadelesinde Valencia'nın kolu ile Bakasetas'ın yüzü arasında temas var. Penaltı verilir mi? Böyle penaltı çok verildi. Pozisyondan emin olamadım, maç sonrası güvendiğim iki hakeme sordum, ikisi de 'penaltı' dedi.


    Ama maçta da VAR odasında Cüneyt Çakır, Halil Umut Meler, sahada da Yaşar Kemal Uğurlu var.
    Hadi hakem vermedi, VAR'da ülkenin en önemli iki hakemi oturuyor, onlar da vermedi. Verilse çok tartışılırdı, verilmedi çok tartışılıyor."

    Yani Koca Şansal, alenen resmen kıvırıyor. Pozisyondan emin olamamış da.. Maç sonrası güvendiği iki hakeme sormuş da.. Onların da isimleri yok ha..



        Verilse de tartışılır, verilmese de tartışılırmış da..

        Yahu bu Süper Sahtekârlar Ligi'nde taç atışı bile tartışılıyor. Taç için bile sarı kartlar çıkıyor. Penaltı tartışılmaz mı?.

        Onu herkes ezbere biliyor.. Maç eleştiri (!) yazısı Milliyet Spor'da 8 sütuna sürmanşet verilen sen bu tartışmanın neresindesin, onu merak ediyor millet..

        Sen neresindesin tartışmanın Şansal!.

        ..Ve sana bir soru daha..

        Pozisyonunun bir genel kameradan, yani santradan görünüşünü verdi, yayıncı kuruluş. Bir de kale arkasından.

        Kale arkası çekiminde Valencia'nın, Bakasetas'ın boynuna dirsekle vurduğu, ardından eliyle yüzünü tokatladığı görülüyordu. Oyun onca zaman durdu. Görüntü tekrar tekrar verildi, ama sadece santradan olanı.. Kale arkası görüntüsü Fener aleyhineydi ve senin tüm medyan gibi Fenerli yayıncı kuruluşun da, Cüneyt Çakır eyyamcısının Yaşar Kemal Uğurlu'yu niye çağırmadığını ilan etmekten kaçındı..

        Fenerbahçe, Rize maçının son anlarında aynen, tıpkı, ayni pozisyonda verilen penaltı ile 3 puan almıştı, bu defa verilmeyen penaltı ile.. İki maçta 4 puan..



        Şimdi bu Sahtekârlar Ligi niye oynanıyor bu ülkede, diye soruyorum?..

        Nihat Özdemir, yani güya TFF Başkanı(!), Ali Koç'tan izinsiz hakem atayamıyor.. Merkez Hakem Komitesi mi?. Güldürmeyin beni. Serdar Tatlı, eyyamcıların yerine gençleri tercih etti.

        Alkışladık ama, Ali Koç'un hesapları bozulunca, fırçayı yedi ve eskisinden beter oldu. Trabzon-Fener derbisinin orta ve VAR hakemleri, Ali Koç'un onayından geçmiş eyyamcılar oldular ve onlar da kazandıkları tonla paradan olmamak için Fener'e 3 puanı ortaklaşa verdiler..

        Hele son ana dek saklanan VAR hakeminin Cüneyt Çakır olduğunu duyunca "Bitti bu iş" dedim, herkese..



        Sanatçı dostum Vedat Sakman, maçın başlamasına beş on dakika kala aramıştı. "Ne olur" dedi.. "Hakem farkı ile Fener" dedim.. İşte Vedat orda..

        Sadece Fener-Trabzon maçı değil, lig bitti, Sevgili Okurlar!..

        Fenerbahçe Şampiyon!. Kimse heveslenmesin..

        Her hafta ilan edilen hakemlere bakın, yeter!.

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        TRABZONSPOR'DA HAKEM YAŞAR KEMAL UĞURLU VE CÜNEYT ÇAKIR'A BÜYÜK TEPKİ VAR: POZİSYONLAR AYNI KARARLAR FARKLI!
        Trabzonspor, Fenerbahçe derbisinin hakemi Yaşar Kemal Uğurlu ve VAR hakemi Cüneyt Çakır'a tepkili… Maçın son dakikalarında Fenerbahçeli Valencia'nın Trabzonsporlu Bakasetas'ın yüzüne ceza sahası içinde vurduğu dirseği es geçen hakem ekibine yönelik tepkiler gittikçe artıyor…

            DAHA HAFİFLERİNE ÇALINDI!
            Bu sezon içerisinde Başakşehir-Galatasaray, Çaykur Rizespor-Fenerbahçe, Çaykur Rizespor- Galatasaray ve Başakşehir-Denizlispor maçlarında ise daha hafif dirseklere penaltı çalındı.

            PUAN ALMAMIZ ENGELLENDİ
            Trabzonspor Futbol Şube Sorumlusu Özer Bayraktar yaptığı açıklamada, "Burada bir art niyet yoktur diyemeyiz. Net bir şekilde maçtan puan almamızın önüne geçildi" ifadelerini kullandı.

            YÖNETİM HAREKETE GEÇECEK
            Bordo-Mavili Yönetim, Fenerbahçe derbisinde penaltılarının güme gittiğini ifade ederken önümüzdeki günlerde bu tepkisini daha sert ve net bir şekilde dile getirmeleri bekleniyor.

                YEREL MEDYA: KARANLIK TİPLER ÇALDI GÖTÜRDÜ
                Trabzon                 yerel medyası Fenerbahçe derbisinin tartışılan hakemleri Yaşar Kemal Uğurlu ve Cüneyt Çakır'a adeta öfke kustu... Sonnokta gazetesi, "Karanlık tipler çaldı götürdü", "Fener'i kurtarma operasyonunda görevlerini tamamladılar" ifadelerini kullandı.

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                Haberler Spor Usta spor yazarı Hıncal Uluç'tan TFF'ye Ali Koç tepkisi: Hakemler onun onayından geçiyor!