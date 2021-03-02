Trabzonspor-Fenerbahçe derbisinin uzatma dakikalarında yaşanan penaltı pozisyonu sonrası maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu ve VAR hakemi Cüneyt Çakır'a tepkiler dinmiyor. Konuyu köşesine taşıyan usta spor yazarı Hıncal Uluç da yaşananlarla ilgili, TFF'yi çok sert bir dille eleştirdi.
İşte Uluç'un bugünkü yazısı;
Sabah aşağı çalışma odama inmeden, büyük gazetelerin, yani bu ülkede sporu, pardon futbolu yönlendirenlerin sayfalarına baktım.. En büyük, en önemli, en saygın (Güya) imzaları okudum..
Hepsi korkak bunların.. Yumruğunu vurup düşündüğünü yürekle haykıran bir spor yazarı çıkmaz mı yahu?.
Hakemlikten gelme yazarları saymıyorum. Spor yazarı dediklerim söz konusu..
Hepsi mırın kırın.. Hepsi "Ha-vet"çi..
Yıllar önce benim icat ettiğim bir sözcüktü Havet.. Yani Hayır gibi başlayıp, Evet gibi bitirmek..
Bakın maçın son saniyelerinde bir penaltı pozisyonu var. O sırada skor 1-0!. Yani verilse, Trabzon 1 puan kazanacak.
Fener 2 puan kaybedecek.. Ki bu durum, Galatasaray ve Beşiktaş'ı da yakından ilgilendiriyor.
İşte o pozisyonu, yıllarca bu ülkede yayıncı kuruluşu yöneten Erman Hocam ile son sözü söyleyen, Spor medyasının en kıdemli, en saygın ismi
Şansal Büyüka, nasıl anlatıyor..
"Elbette, son saniyelerde Trabzonspor'un isyan ettiği penaltı pozisyonu... Bakasetas ile Valencia'nın hava topu mücadelesinde Valencia'nın kolu ile Bakasetas'ın yüzü arasında temas var. Penaltı verilir mi? Böyle penaltı çok verildi. Pozisyondan emin olamadım, maç sonrası güvendiğim iki hakeme sordum, ikisi de 'penaltı' dedi.
Ama maçta da VAR odasında Cüneyt Çakır, Halil Umut Meler, sahada da Yaşar Kemal Uğurlu var.
Hadi hakem vermedi, VAR'da ülkenin en önemli iki hakemi oturuyor, onlar da vermedi. Verilse çok tartışılırdı, verilmedi çok tartışılıyor."
Yani Koca Şansal, alenen resmen kıvırıyor. Pozisyondan emin olamamış da.. Maç sonrası güvendiği iki hakeme sormuş da.. Onların da isimleri yok ha..