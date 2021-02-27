Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 27.02.2021 14:03
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 27.02.2021 14:03
    ABONE OL

    SON DAKİKA: Portekiz basınından bomba iddia: Maçları yabancı hakemler yönetebilecek

    Son dakika haberi! Portekiz Spor Gazetesi A Bola'nın okuyucularına aktardığı bilgilere göre; Portekiz Futbol Federasyonu gelecek sezondan itibaren 'ta () yabancı hakemlerin görev alması yönünde karar verdi.

    Bomba iddia: Maçları yabancı hakemler yönetecek!

    Portekiz Futbol Federasyonu futbol dünyasında yıllardır tartışılan bir karara imza attı. A Bola'nın haberine göre, gelecek sezondan itibaren 'ta yabancı hakemler görev alabilecek.


    ORTA HAKEM VE VAR HAKEMİ YABANCI OLABİLECEK
    Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre, bir süredir Portekiz Futbol Federasyonu Tahkim Konseyi bu kararı tartışıyordu. Portekiz Futbol Federasyonu Başkanı önderliğinde aldığı yeni kararla, Portekiz'de orta hakem ve VAR hakemi yabancı olabilecek.

    RESMİ AÇIKLAMA ÇOK YAKINDA
    Bununla beraber, Portekizli hakemlerin de de yurt dışında görev almasına onay verilecek ve karar kısa süre içerisinde resmen açıklanacak.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Spor SON DAKİKA: Portekiz basınından bomba iddia: Maçları yabancı hakemler yönetebilecek