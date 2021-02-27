SON DAKİKA: Portekiz basınından bomba iddia: Maçları yabancı hakemler yönetebilecek

Portekiz Futbol Federasyonu futbol dünyasında yıllardır tartışılan bir karara imza attı. A Bola'nın haberine göre, gelecek sezondan itibaren Liga Nos'ta yabancı hakemler görev alabilecek.



ORTA HAKEM VE VAR HAKEMİ YABANCI OLABİLECEK

Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre, bir süredir Portekiz Futbol Federasyonu Tahkim Konseyi bu kararı tartışıyordu. Portekiz Futbol Federasyonu Başkanı Jose Fontelas Gomes önderliğinde aldığı yeni kararla, Portekiz'de orta hakem ve VAR hakemi yabancı olabilecek.



RESMİ AÇIKLAMA ÇOK YAKINDA

Bununla beraber, Portekizli hakemlerin de de yurt dışında görev almasına onay verilecek ve karar kısa süre içerisinde resmen açıklanacak.