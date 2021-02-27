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    • 27.02.2021 11:45
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    Son dakika: - maçının hakemi oldu

    Son dakika haberi... 'in 27. haftasında bu akşam saat 19.00'da oynanacak olan - maçının Video Yardımcı Hakem'i () oldu.

    Kritik maçın VAR hakemi belli oldu

    Spor Toto 'in 27'nci haftasında ile mücadele edecek , hazırlıklarını tamamladı.



    'nden ısınma hareketleri ile başlaya idman gruplar halinde dar alanda pas çalışması ile sürdü. Antrenmanın ana bölümünde teknik direktör yönetiminde taktik çalışma yapıldı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamladı.



    Galatasaray, BB Erzurumspor ile bu akşam saat 19.00'da 'nda karşılaşacak.



    VAR HAKEMİ BELLİ OLDU
    Süper Lig'in 27. haftasında bu akşam saat 19.00'da oynanacak olan Galatasaray - BB Erzurumspor maçının Video Yardımcı Hakem'i () oldu.

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    Haberler Spor Son dakika: Galatasaray - BB Erzurumspor maçının VAR hakemi Halis Özkahya oldu