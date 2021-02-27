Spor Toto Süper Lig'in 27'nci haftasında BB Erzurumspor ile mücadele edecek Galatasaray, hazırlıklarını tamamladı.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nden ısınma hareketleri ile başlaya idman gruplar halinde dar alanda pas çalışması ile sürdü. Antrenmanın ana bölümünde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma yapıldı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamladı.
Galatasaray, BB Erzurumspor ile bu akşam saat 19.00'da Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'nda karşılaşacak.
VAR HAKEMİ BELLİ OLDU
Süper Lig'in 27. haftasında bu akşam saat 19.00'da oynanacak olan Galatasaray - BB Erzurumspor maçının Video Yardımcı Hakem'i (VAR) Halis Özkahya oldu.
- Spor
- 27.02.2021 11:45
- -
- Son Güncelleme:
-
- 27.02.2021 11:45
Son dakika: Galatasaray - BB Erzurumspor maçının VAR hakemi Halis Özkahya oldu
Son dakika haberi... Süper Lig'in 27. haftasında bu akşam saat 19.00'da oynanacak olan Galatasaray - BB Erzurumspor maçının Video Yardımcı Hakem'i (VAR) Halis Özkahya oldu.
Spor Toto Süper Lig'in 27'nci haftasında BB Erzurumspor ile mücadele edecek Galatasaray, hazırlıklarını tamamladı.