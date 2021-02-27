Hatayspor evinde farklı kazandı! Hatayspor 4-1 Ankaragücü (MAÇ ÖZETİ)

Süper Lig'in flaş ekibi Hatayspor, Ankaragücü'nü farklı mağlup etti. Antakya Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi 4-1 kazanan bordo-beyazlılar önemli bir 3 puanın sahibi oldu. Akdeniz ekibine galibiyeti getiren golleri Mame Diouf (2) ve Akintola (2) attı.