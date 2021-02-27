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    • 27.02.2021 14:41
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    • 27.02.2021 15:48
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    Hatayspor evinde farklı kazandı! Hatayspor 4-1 Ankaragücü (MAÇ ÖZETİ)

    Süper Lig'in 27. haftasında Hatayspor sahasında Ankaragücü'nü konuk etti. Mücadelenin ilk yarısı 1-1 eşitlikle sonuçlandı. İkinci yarıda bulduğu gollerle durumu 4-1'e getiren Hatayspor mücadeleden farklı galip ayrıldı.

    Hatayspor farklı kazandı!

    Süper Lig'in flaş ekibi Hatayspor, Ankaragücü'nü farklı mağlup etti. Antakya Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi 4-1 kazanan bordo-beyazlılar önemli bir 3 puanın sahibi oldu. Akdeniz ekibine galibiyeti getiren golleri Mame Diouf (2) ve Akintola (2) attı.

    Ankaragücü'nde Paintsil 45+6. dakikada direkt olarak gördüğü kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Hatayspor'da Aaron Boupendza kart cezası nedeniyle sahadaki yerini alamadı.

    Hatayspor bu sonuçla puanını 45'e yükseltirken Ankaragücü ise 20 puanla son sırada kaldı. 28. haftada Hatayspor deplasmanda Sivasspor'a konuk olacak. Ankaragücü ise sahasında Galatasaray'ı ağırlayacak.

    HATAYSPOR - ANKARAGÜCÜ MAÇI 11'LERİ
    HATAYSPOR: Munir, Popov, Billong, Santos, Katranis, Aabid, Ribeiro, Traore, Selim, Akintola, Mame Diouf

    ANKARAGÜCÜ: Korcan, Kitsiou, Kulusic, Sarlija, Atila, Lukasik, Voca, Saba, Paintsil, Endri, Borven


    İLK YARIDAN DAKİKALAR
    16. dakikada hızlı gelişen MKE Ankaragücü atağında Lobzhanidze'nin sağdan yerden ortasında ceza sahası içinde boş kalan Börven, topu ağlara gönderdi. 0-1

        20. dakikada ceza sahası içinde Akintola, Traore ile paslaşmasının ardından kaleciyle karşı karşıya kaldı. Akintola'nın vuruşunda kaleci Korcan, mutlak gol pozisyonunu önleyerek topu kornere çeldi.

        28. dakikada Katranis'in pasında sol kanattan ceza sahası içine giren Akintola'nın rakibini de çalımlayarak çektiği şutta top üstten auta gitti.

        45. dakikada Selim'in soldan ceza sahasına ortasına Mame Diouf, rakip savunmanın arasından iyi yükselerek kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı fileleri sarstı. 1-1


        45+1. dakikada Joseph Paintsil, orta sahada Aabid'e sert faul yaptı. Önce sarı kartını gösteren hakem Atilla Karaoğlan, tavsiye üzerine VAR'da inceleme yaptı ve ardından sarı kartı iptal ederek Joseph Paintsil'i kırmızı kartla oyun dışında bıraktı.

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