

BÜYÜK FIRSAT

Başkan Cengiz'e yakın kaynaklar, bu sene de şampiyonluğun gelmesi halinde Mustafa Cengiz'in 3.5 senede 3 şampiyonluk göreceğini ve bunun zirvede bırakmak için büyük bir fırsat olduğunu dile getirdi.



Üç şampiyonluk yaşayan başkan olarak tarihe geçmeyi planlayan Mustafa Cengiz'in, bu tablo ile seçime girmesinin de büyük avantaj sağlayacağı dile getirildi. Buna karşın Cengiz'in bu şampiyonluğu, "Zirvede bırakmak için bir fırsat" olarak gördüğü belirtildi.



FENERBAHÇE'YE KAYBETMİYOR

Milliyet'te yer alan habere göre, Galatasaray'da Mustafa Cengiz'in başkanlığı döneminde en çok gurur duyduğu noktalardan biri de, görev yaptığı süre içerisinde ezeli rakibi Fenerbahçe'ye kaybetmemesi...



Sarı-kırmızılı kulübün patronu, bu süreçte Kadıköy'deki 21 yıllık galibiyet hasretinin son bulmasını da yaşamış oldu. Üstelik Cimbom, son iki Fenerbahçe deplasmanını da kazanarak sarı-kırmızılılara ayrı bir sevinç yaşatmıştı.