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    • 27.02.2021 01:17
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    Marsilya'nın yeni hocası oldu!

    Fransa ekibi 'da kulüp başkanı Jacques-Henri Eyraud görevden alındı, teknik direktörlüğe de getirildi. Fransız kulübünün ABD'li sahibi McCourt, başkanlık görevine de 34 yaşındaki Longoria'yı getirdi.

    AA
    Marsilya'nın yeni hocası belli oldu!

    Marsilya ekibinden yapılan açıklamaya göre, kulübün sahibi ABD'li iş adamı t, başkan Eyraud'un görevine son vererek yerine kulüpte futbol direktörlüğü yapan 34 yaşındaki 'yı atadı.

    Andre Villas-Boas'ın istifasıyla boşalan teknik direktörlük koltuğuna da oturdu. 60 yaşındaki Arjantinli teknik adam ile Haziran 2023'e kadar geçerli sözleşme imzalandı.

    'da birçok kulüp çalıştıran Sampaoli, ile 'yı kazandı. 'nın yanı sıra ve 'ta da görev alan Sampaoli, son olarak 'nun teknik direktörlüğü yaptı.

    , 'de üst üste aldığı kötü sonuçların ardından taraftarların antrenman tesislerine saldırmasıyla gündeme gelmişti.

    Portekizli teknik direktör Boas ise, 'te forma giyen Olivier Ntcham'ın transferi sürecinde yönetimle ters düşerek 2 Şubat'ta istifa etmişti.

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    Haberler Spor Marsilya'nın yeni hocası Jorge Sampaoli oldu!