TAKVİM Gazetesi, Boupendza'nın Krasnodar'ı İstanbul'a gelmek için reddettiğini yazmıştı. Dün Hatayspor cephesinden resmi açıklama geldi. Basın sözcüsü Rahmi Vardı, "F.Bahçe açık açık oyuncuyu istiyor. F.Bahçe çok iyi bir teklif yaptı. G.Saray da alabilir" ifadelerini kullandı.
OYUNCUMUZ 8.5 MİLYON EURO
Vardı, sözlerini şöyle sürdürdü: "Oyuncumuz için Krasnodar ile anlaşmıştık. Ancak Boupendza Hatay'da kalmaya karar verdi. İki kulüpte buna saygı gösterdi. Oyuncumuzun fiyatını belirledik. Boupendza 8.5 milyon Euro.
DİNAMO KİEV DE SIRADA BEKLİYOR
Yurtiçi ve yurtdışından 6-7 kulüp teklif getirdi. Kimisi takas önerdi, kimisi teklif. Rusya'dan teklif var. Ukrayna Ligi'nden Dinamo Kiev de onun için transfer teklifinde bulundu. Boupendza Hatay'da mutlu olduğunu her seferinde dile getiriyor. Şu anda bizimle devam ediyor.