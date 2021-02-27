



DİNAMO KİEV DE SIRADA BEKLİYOR

Yurtiçi ve yurtdışından 6-7 kulüp teklif getirdi. Kimisi takas önerdi, kimisi teklif. Rusya'dan teklif var. Ukrayna Ligi'nden Dinamo Kiev de onun için transfer teklifinde bulundu. Boupendza Hatay'da mutlu olduğunu her seferinde dile getiriyor. Şu anda bizimle devam ediyor.