Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 27.02.2021 Gazete
    ABONE OL

    , ’yı çok istiyor! Takvim yazdı resmen açıkladı....

    Basın Sözcüsü Rahmi Vardı, ile ilgili açıklamalarda bulundu. Vardı, “, Aaron Boupendza için çok iyi bir teklif yaptı. da alabilir” dedi.

    Fener Boupendza’yı çok istiyor!

    TAKVİM Gazetesi, Boupendza'nın Krasnodar'ı İstanbul'a gelmek için reddettiğini yazmıştı. Dün Hatayspor cephesinden resmi açıklama geldi. Basın sözcüsü Rahmi Vardı, "F.Bahçe açık açık oyuncuyu istiyor. F.Bahçe çok iyi bir teklif yaptı. G.Saray da alabilir" ifadelerini kullandı.




    OYUNCUMUZ 8.5 MİLYON EURO
    Vardı, sözlerini şöyle sürdürdü: "Oyuncumuz için Krasnodar ile anlaşmıştık. Ancak Boupendza Hatay'da kalmaya karar verdi. İki kulüpte buna saygı gösterdi. Oyuncumuzun fiyatını belirledik. Boupendza 8.5 milyon Euro.



    DİNAMO KİEV DE SIRADA BEKLİYOR
    Yurtiçi ve yurtdışından 6-7 kulüp teklif getirdi. Kimisi takas önerdi, kimisi teklif. Rusya'dan teklif var. Ukrayna Ligi'nden Dinamo Kiev de onun için transfer teklifinde bulundu. Boupendza Hatay'da mutlu olduğunu her seferinde dile getiriyor. Şu anda bizimle devam ediyor.

        Haberler Spor Fenerbahçe, Aaron Boupendza’yı çok istiyor! Takvim yazdı Hatayspor resmen açıkladı....