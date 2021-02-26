TAKVİM dün duyurmuştu! Boupendza transferinde flaş Fenerbahçe detayı! Hatayspor açıkladı
Süper Lig'de Hatayspor formasıyla fırtına gibi esen Aaron Boupendza, transferin de gözdesi haline geldi. Krasnodar'ın yaptığı teklifi İstanbul takımlarına gitmek için reddeden Boupendza transferiyle ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. İlk olarak TAKVİM'in dün "Boupendza İstanbul için Rusya'yı reddetti" başlığı ile duyurduğu haber sonrası Hatayspor cephesinden bir açıklama geldi. Hatayspor Basın Sözcüsü tarafından yapılan açıklamada Boupendza için Fenerbahçe'den ciddi bir teklif geldiği doğrulandı. İşte detaylar...
26.02.2021 12:22
- Son Güncelleme: 26.02.2021 12:22
Hatayspor'un Gabonlu golcüsü Aaron Boupendza, Rus temsilcisi Krasnodar FK'ya gitmeyi reddetti. Transferin perde arkasında yaşanan gelişmeleri, Hatayspor Basın Sözcüsü açıkladı.
Ara transfer döneminde Galatasaray'ın 6 milyon euro önerdiği oyuncuya Fenerbahçe'nin de talip olduğu ortaya çıktı. İşte o sözler...
Ajansspor'a konuşan Rahmi Vardı, "Yaklaşık 8,5 milyon Euro'dan anlaşma sağlandı. Sonraki satıştan yüzde 20'lik pay anlaşması yapıldı. Sonradan oyuncumuz kulüpte kalmayı belirtti. Yanlış anlaşılmasın. Oyuncumuz Krasnodar'a gitmek istemiyor diye bir durum söz konusu değil."
"Futbolcumuz, Hatayspor'da kalmak istiyor. 'Ben bu takıma katkı vermek istiyorum. Buradaki ortam iyi. Hocalarımızın ve arkadaşlarımızın bana bakış açısı iyi."
"Bu ortamı başka bir yerde bulamam' diyerek kulübümüzde kalmak istedi. Hem biz hem de Krasnodar, Boupendza'nın bu tutumunu hoşgörü ile karşıladık. Gollerine burada devam edecek."