TAKVİM dün duyurmuştu! Boupendza transferinde flaş Fenerbahçe detayı! Hatayspor açıkladı

Süper Lig'de Hatayspor formasıyla fırtına gibi esen Aaron Boupendza, transferin de gözdesi haline geldi. Krasnodar'ın yaptığı teklifi İstanbul takımlarına gitmek için reddeden Boupendza transferiyle ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. İlk olarak TAKVİM'in dün "Boupendza İstanbul için Rusya'yı reddetti" başlığı ile duyurduğu haber sonrası Hatayspor cephesinden bir açıklama geldi. Hatayspor Basın Sözcüsü tarafından yapılan açıklamada Boupendza için Fenerbahçe'den ciddi bir teklif geldiği doğrulandı. İşte detaylar...

26.02.2021 12:22 - Son Güncelleme: 26.02.2021 12:22 BU GALERİYİ PAYLAŞ





