



Ligin son haftasındaki Rizespor karşılaşmasında ise 3-1'lik skorla kazanan Fenerbahçe oldu. Gustavo, Galatasaray derbisinde sarı kart cezası, diğer iki maçta ise sakatlığı nedeniyle görev alamadı.

2020/21 sezonunda Gustavo, 4 lig ve 1 kupa maçı kaçırdı. Gustavo'nun sarı kart cezalısı olduğu maçta Fenerbahçe, Denizlispor'u deplasmanda 2-0 mağlup etti ancak maçın yıldızlaşan ismi kaleci Altay Bayındır oldu.