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    • 26.02.2021 09:51
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    SON DAKİKA: 'ye kritik maçı öncesi büyük şok!

    Son dakika haberi! Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında ile deplasmanda karşılaşacak olan 'de büyük bir şok yaşanıyor. Hatayspor maçında sakatlanan ve henüz tam olarak iyileşemeyen 'nun, derbide oynaması zor görünüyor. Kanarya, Luiz Gustavo'suz çıktığı maçların istatistikleri ise camiada şok etkisi yarattı. İşte Gustavo'nun son durumu ve o istatistikler...

    Fenerbahçe'ye derbi öncesi büyük şok!

    Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Luiz Gustavo, Trabzonspor maçında forma giyemeyecek. Takımdan ayrı şekilde özel program dahilinde çalışmalarını sürdüren Gustavo, Trabzonspor maçında sahada olmak istese de sarı-lacivertli kulübün doktorları yaptıkları son kontrollerde Brezilyalı futbolcunun sakatlığının hala risk taşıdığı konusunda fikir birliğine vardı.


    Oynadığı bölümde sürekli Fenerbahçe'nin en iyilerinden biri olan Brezilyalı yıldız, performansıyla takımını da yukarı çıkarmayı başardı. Gustavo'nun olmadığı dönemde ise Fenerbahçe saha içerisinde zorluk çekti ve iyi skor almakta güçlük yaşadı.



    DERBİLERDE HÜSRAN
    2019/20 sezonunun 4. haftası itibariyle Fenerbahçe'ye katılan ve 28 lig maçına çıkan Luiz Gustavo, 3 maç kaçırdı. Gustavo'nun olmadığı maçlarda Fenerbahçe; Galatasaray'a Kadıköy'de 3-1, Beşiktaş'a deplasmanda 2-0 mağlup oldu.



        Ligin son haftasındaki Rizespor karşılaşmasında ise 3-1'lik skorla kazanan Fenerbahçe oldu. Gustavo, Galatasaray derbisinde sarı kart cezası, diğer iki maçta ise sakatlığı nedeniyle görev alamadı.

        2020/21 sezonunda Gustavo, 4 lig ve 1 kupa maçı kaçırdı. Gustavo'nun sarı kart cezalısı olduğu maçta Fenerbahçe, Denizlispor'u deplasmanda 2-0 mağlup etti ancak maçın yıldızlaşan ismi kaleci Altay Bayındır oldu.


        GUSTAVO'SUZ KADIKÖY'DE YÜZ GÜLMÜYOR
        Gustavo'nun sakatlandığı Hatayspor maçında, sarı lacivertliler Brezilyalı yıldızdan yoksun oynadığı bölümde çok zorlansa da 2-1 kazandı. Gustavo'suz çıkılan Galatasaray derbisinde Fenerbahçe, sahadan 1-0 mağlup ayrıldı. Karagümrük'ü deplasmanda mağlup eden Fenerbahçe, Göztepe'ye ise Kadıköy'de 1-0 kaybetti.



        3 GALİBİYET 5 MAĞLUBİYET
        Fenerbahçe, Gustavo'suz çıktığı Başakşehir maçında da uzatmalar sonucunda 2-1 kaybetti ve kupaya veda etti. Fenerbahçe, geride kalan süreçte Luiz Gustavo olmadan 8 maça çıktı. Sarı lacivertli ekipler, bu maçlarda 3 galibiyet ve 5 mağlubiyet elde etti.

        Süper Lig'de şampiyonluk yaşamış takımlara karşı Gustavo'suz 4 maça çıkan Fenerbahçe, 4 mağlubiyet aldı.

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        Haberler Spor SON DAKİKA: Fenerbahçe'ye kritik Trabzonspor maçı öncesi büyük şok!