Çin'den ayrılarak bonservisini eline alan İsrailli forvet, Sarı-Lacivertliler'le yapılan görüşmelerden sonuç çıkmayınca PSV'nin yolunu tutmuştu.
33 yaşındaki Zahavi, Hollanda'da müthiş bir performans sergiliyor. Fenerbahçe'nin sezon başında tercih ettiği hücum oyuncuları hayal kırıklığı yaratırken, transferi gerçekleşmeyen İsrailli yıldız golleriyle adından söz ettiriyor.
FENER'İN PİŞMAN ETTİREN SEÇİMİ
PSV formasıyla şu ana kadar 23 resmi maça çıkan Eran Zahavi 12 gol ve 4 asistle tam 16 gole direkt katkıda bulundu. Buna karşın Fenerbahçe'nin sezon başında transfer ettiği forvetlerden Samatta 5 golde kalırken, Papiss Cisse 4 gol atabildi. Devre arasında Karagümrük'e kiralanan Kemal Ademi ise siftah yapamadan takımdan ayrıldı.