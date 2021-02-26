



FENER'İN PİŞMAN ETTİREN SEÇİMİ

PSV formasıyla şu ana kadar 23 resmi maça çıkan Eran Zahavi 12 gol ve 4 asistle tam 16 gole direkt katkıda bulundu. Buna karşın Fenerbahçe'nin sezon başında transfer ettiği forvetlerden Samatta 5 golde kalırken, Papiss Cisse 4 gol atabildi. Devre arasında Karagümrük'e kiralanan Kemal Ademi ise siftah yapamadan takımdan ayrıldı.