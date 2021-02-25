İşte Erol Bulut'un derbi planı | Fenerbahçe'nin Trabzonspor 11'i belli oldu
Süper Lig'de evinde Göztepe'ye yenilerek ağır bir yara alan Fenerbahçe'de, Trabzonspor derbisi hazırlığı sürüyor. Pazar akşamı saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada hakem Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalacak. Karşılaşma öncesi Trabzonspor'da koronavirüs nedeniyle eksikler can sıkarken, Fenerbahçe'de gözler İrfan Can Kahveci ve Gustavo'dan gelecek haberlere çevrildi. Karşılaşmaya mutlak 3 puan hedefiyle çıkacak sarı-lacivertli takımda teknik direktör Erol Bulut kafasındaki 11'i netleştirdi. İşte Fenerbahçe'nin Trabzonspor derbisindeki muhtemel 11'i...
GUSTAVO SAHADA OLACAK MI?
Hatayspor ile oynanan 23. hafta maçında sakatlanan Fenerbahçe'nin vazgeçilmezi Luiz Gustavo'nun pazar günü Trabzonspor'a karşı forma giymesi bekleniyordu. Tedavisine hızla devam edilen sambacının dün çekilen MR'ı sonrası dizindeki sakatlık geçmesine rağmen oynamasının riskli olduğu öğrenildi.