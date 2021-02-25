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İşte Erol Bulut'un derbi planı | Fenerbahçe'nin Trabzonspor 11'i belli oldu

Süper Lig'de evinde Göztepe'ye yenilerek ağır bir yara alan Fenerbahçe'de, Trabzonspor derbisi hazırlığı sürüyor. Pazar akşamı saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada hakem Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalacak. Karşılaşma öncesi Trabzonspor'da koronavirüs nedeniyle eksikler can sıkarken, Fenerbahçe'de gözler İrfan Can Kahveci ve Gustavo'dan gelecek haberlere çevrildi. Karşılaşmaya mutlak 3 puan hedefiyle çıkacak sarı-lacivertli takımda teknik direktör Erol Bulut kafasındaki 11'i netleştirdi. İşte Fenerbahçe'nin Trabzonspor derbisindeki muhtemel 11'i...

25.02.2021 11:46 - Son Güncelleme: 25.02.2021 11:46
İşte Erol Bulut'un derbi planı | Fenerbahçe'nin Trabzonspor 11'i belli oldu

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Trabzonspor'un konuğu oluyor. Son 3 haftada yalnızca Fatih Karagümrük karşısında sahadan galip ayrılan, Galatasaray ve Göztepe maçlarını ise gol atamadan kaybeden Fenerbahçe'de, teknik direktör Erol Bulut'un geleceği tartışılıyor.

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İşte Erol Bulut'un derbi planı | Fenerbahçe'nin Trabzonspor 11'i belli oldu

Sarı-lacivertli camiada Trabzonspor maçında alınacak sonuca göre genç teknik adam ile yollar ayrılabilir.

İşte Erol Bulut'un derbi planı | Fenerbahçe'nin Trabzonspor 11'i belli oldu

GUSTAVO SAHADA OLACAK MI?
Hatayspor ile oynanan 23. hafta maçında sakatlanan Fenerbahçe'nin vazgeçilmezi Luiz Gustavo'nun pazar günü Trabzonspor'a karşı forma giymesi bekleniyordu. Tedavisine hızla devam edilen sambacının dün çekilen MR'ı sonrası dizindeki sakatlık geçmesine rağmen oynamasının riskli olduğu öğrenildi.

İşte Erol Bulut'un derbi planı | Fenerbahçe'nin Trabzonspor 11'i belli oldu

Dizindeki hafif ağrıları devam eden Brezilyalı futbolcu dün takımdan ayrı bireysel olarak çalışmalara devam ederken, Karadeniz ekibine karşı oynama ihtimalinin çok düşük olduğu ortaya çıktı.

İşte Erol Bulut'un derbi planı | Fenerbahçe'nin Trabzonspor 11'i belli oldu

İRFAN CAN HAZIR KITA
Sakatlığı bulunan diğer bir isim İrfan Can Kahveci'den ise güzel haberler geldi. Yıldız futbolcu dün Samandıra'da takımla birlikte çalışmalara katıldı.