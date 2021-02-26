Fenerbahçe'nin kış transfer döneminde büyük beklentilerle kadrosuna kattığı Mesut Özil, Sarı-Lacivertli takımda şu ana kadar beklenen etkiyi gösteremedi.
HAZIR OLMADAN FORMA GİYMİŞTİ
Fenerbahçe'ye gelmeden önce son resmi maçına yaklaşık 1 sene önce çıkan ve ciddi bir maç eksiği bulunan dünyaca yıldız futbolcu, Sarı-Lacivertliler'de son dönemde orta alanda forma giyen futbolcuların yaşadığı sakatlıklar sebebiyle tam hazır olmadan forma giymişti.
KONTROLLÜ ŞEKİLDE SAHAYA SÜRECEK
Mesut'un kendisini toplamadan daha fazla yıpranmasını istemeyen teknik direktör Erol Bulut'un Pelkas'ın sakatlığının geçmesiyle birlikte yıldız futbolcuyu daha kontrollü bir şekilde sahaya sürmeyi hedeflediği öğrenildi.