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    • 26.02.2021 14:19
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    'de ’e koruma kalkanı

    ’de orta alandaki sakat oyuncuların fazlalığı sebebiyle hazır olmamasına rağmen son 2 maçta ilk 11’de forma giyen ve beklenen katkıyı henüz yapamayan için teknik direktör yeni bir formül buldu.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    Mesut Özil’e koruma kalkanı

    Fenerbahçe'nin kış transfer döneminde büyük beklentilerle kadrosuna kattığı Mesut Özil, Sarı-Lacivertli takımda şu ana kadar beklenen etkiyi gösteremedi.

    HAZIR OLMADAN FORMA GİYMİŞTİ
    Fenerbahçe'ye gelmeden önce son resmi maçına yaklaşık 1 sene önce çıkan ve ciddi bir maç eksiği bulunan dünyaca yıldız futbolcu, Sarı-Lacivertliler'de son dönemde orta alanda forma giyen futbolcuların yaşadığı sakatlıklar sebebiyle tam hazır olmadan forma giymişti.

    KONTROLLÜ ŞEKİLDE SAHAYA SÜRECEK
    Mesut'un kendisini toplamadan daha fazla yıpranmasını istemeyen teknik direktör Erol Bulut'un Pelkas'ın sakatlığının geçmesiyle birlikte yıldız futbolcuyu daha kontrollü bir şekilde sahaya sürmeyi hedeflediği öğrenildi.



        AMAÇ MESUT'U KORUMAK
        Mesut'tan tam hazır olana kadar daha kısa sürede, daha yüksek fayda almaya çalışacak olan Erol Bulut, yıldız ismi olası bir kötü performans durumunda olumsuz eleştirilere karşı korumaya çalışacak.

        Bulut''un eli İrfan Can Kahveci ve Luiz Gustavo'nun da forma giymeye başlamasıyla daha da rahatlayacak.

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