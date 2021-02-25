İspanya basınından şoke eden Mesut Özil yorumu: Fenerbahçe Özil ile batıyor!
Son dakika Fenerbahçe haberleri... Spor Toto Süper Lig'de ezeli rakibi Galatasaray'a yenildikten sonra toparlanamayan Fenerbahçe, Mesut Özil'den istediği performansı alamadı. Oynadığı 5 maçta ne golü ne de asisti olan Mesut Özil için İspanyol basınından flaş bir yorum geldi. İspanyol Marca gazetesi ise daha ağır ifadeler kullandı ve Mesut Özil'in performansını sert bir şekilde eleştirdi.
25.02.2021 13:09
- Son Güncelleme: 25.02.2021 13:09