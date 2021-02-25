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İspanya basınından şoke eden Mesut Özil yorumu: Fenerbahçe Özil ile batıyor!

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Spor Toto Süper Lig'de ezeli rakibi Galatasaray'a yenildikten sonra toparlanamayan Fenerbahçe, Mesut Özil'den istediği performansı alamadı. Oynadığı 5 maçta ne golü ne de asisti olan Mesut Özil için İspanyol basınından flaş bir yorum geldi. İspanyol Marca gazetesi ise daha ağır ifadeler kullandı ve Mesut Özil'in performansını sert bir şekilde eleştirdi.

25.02.2021 13:09 - Son Güncelleme: 25.02.2021 13:09
İspanya basınından şoke eden Mesut Özil yorumu: Fenerbahçe Özil ile batıyor!

Arsenal'den ayrılıp Fenerbahçe'ye transfer olarak devre arası transfer döneminin Avrupa'da en çok ses getiren isimlerinden biri olan Mesut Özil, İngiltere ve İspanya'da gündem konusu oldu. İngiltere'den Mirror, İspanya'dan ise Marca gazeteleri Mesut Özil hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

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İspanya basınından şoke eden Mesut Özil yorumu: Fenerbahçe Özil ile batıyor!

İngiliz Mirror gazetesi, ''Mesut Özil'in çocukluk kulübü Fenerbahçe'ye 'rüya' transferi şimdiye kadar planlandığı gibi gitmedi'' yorumunda bulundu. Mesut Özil'in Ocak ayında Arsenal ile olan sözleşmesini feshetmesi hem Arsenal hem de Fenerbahçe için çok ideal bir çözüm olmuştu.

İspanya basınından şoke eden Mesut Özil yorumu: Fenerbahçe Özil ile batıyor!

Arsenal, 10 aydır kadro dışı kalan ve takımda en çok maaş kazanan futbolcusuna maaş vermekten kurtuldu, Fenerbahçe taraftarı olan Mesut Özil ise Fenerbahçe'nin şampiyonluk ümitlerini arttırdı. Ancak Mesut Özil, Türk devinde şu ana kadar gol veya asist katkısı yapamadı.

İspanya basınından şoke eden Mesut Özil yorumu: Fenerbahçe Özil ile batıyor!

MESUT'UN YENİ TAKIMINI AYAĞA KALDIRMAK İÇİN HALA ZAMANI VAR
Fenerbahçe, Mesut Özil'in gelmesinin ardından oynadığı 5 maçın 3'ünü kaybetti. Türkiye Kupası'ndan elendiler, ligde de 3. sıraya gerilediler. Bu ayın başında ligin yeni lideri Galatasaray'a yenilmişlerdi.

İspanya basınından şoke eden Mesut Özil yorumu: Fenerbahçe Özil ile batıyor!

En son orta sıra takımı Göztepe'ye de yenildiler. Özil ve yeni takımı Fenerbahçe, lider Galatasaray'ın 3 puan gerisine düşmüş durumda. Tabii ki Mesut Özil'i şu an için sert bir şekilde suçlamak adil olmaz. Neredeyse bir yıldır futbol oynamıyor ve zamana ihtiyacı olduğu çok açık.