Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, kazanmanın önemli olduğunu belirterek, "Böyle aralardan sonra dönüşler sıkıntılı olabiliyor. 11 günlük sürede oyuncularımızı dinlendirmeyi, antrenman temposunu düşürmeyi tercih ettik. Aslında bunda da maça yansır mı diye endişemiz vardı. İlk yarıda aldığımız skor temponun düşmesine, oyuncuların rahatlamasına sebep oldu. Genele baktığımız zaman, kazanmamız gereken bir maçtı. Kolay bir galibiyet oldu. İyi konsantre olmuştuk. İkinci yarıda da net pozisyonlar vardı. Biraz daha zorlasak skoru arttırabilirdik. 3 puanı almak önemliydi. Zor bir lig devam ediyor. Salı ve cumartesi 2 maç oynayacağız, kolay değil. O maçlara hazırlanmak zorundayız" şeklinde konuştu.





SERGEN YALÇIN SAKATLARIN DÖNMESİNİ BEKLİYOR