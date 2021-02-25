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    • Spor
    • 25.02.2021 Gazete
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    teknik direktör ’ın sözleşmesini uzatıyor

    ile teknik direktör arasında yapılan yeni sözleşme görüşmelerinde sona gelindi. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan başarılı hocaya imza attırarak şampiyonluk yolunda takımın motivasyonunu yukarıya çekmek isteyen Başkan kesenin ağzını açtı.

    Hem imza hem zam

    Beşiktaş Yönetimi ile teknik direktör arasında yapılan yeni sözleşme görüşmelerinde sona gelindi. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan başarılı hocaya imza attırarak şampiyonluk yolunda takımın motivasyonunu yukarıya çekmek isteyen Başkan kesenin ağzını açtı.

    'nın yerine göreve gelen ve 1.5 yıllık imza atan Sergen Yalçın 8 milyon lira garanti ücret alıyor. Başkan Çebi, Sergen Yalçın'ın yıllık ücretini 12 milyona çıkaracak.

    , Sergen Yalçın'ın sözleşmesini 2024 yılına kadar uzatmayı planlıyor. Şu anda bazı maddelerle ilgili ufak pürüzler kaldığı, kısa süre içinde imzaların atılacağı öğrenildi.

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    Haberler Spor Beşiktaş teknik direktör Sergen Yalçın’ın sözleşmesini uzatıyor