Son yılların en büyük çekişmesine sahne olan Süper Lig'de, 26. hafta heyecanı bugün başlarken; Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş aynı puanda zirvede yer alıyor, Trabzonspor da yakın takibi sürdürüyor. Sezon sonunda ipi kimin göğüsleyeceği büyük merakla bekleniyor.
Fanatik'in haberine göre 67 yaşındaki teknik adamın, bugüne kadar ortaya koyduğu başarılar, kriz anlarını doğru yönetmesi ve tecrübesi gibi faktörler, rakiplerine karşı avantaj sağlıyor.
HER YERDE BİR İMZASI VAR
Öyle ki, Fatih hoca 1996-1997 sezonunda Galatasaray'ın başına geçtikten sonra tam 20 kez kupa sevinci yaşadı. Üstelik bunlardan 8'i lig şampiyonluğu, 1'i de UEFA Kupası gibi bir Avrupa organizasyonuydu. Başarılı çalıştırıcının ayrıca 3 Türkiye Kupası, 5 Süper Kupa, 3 de TSYD Kupası bulunuyor.