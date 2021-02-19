Fenerbahçe'yi çalıştıran Erol Bulut ile Beşiktaş'ın hocası Sergen Yalçın'ın ise henüz bir kupa zaferi yok. Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ise geçtiğimiz günlerde kazandığı Süper Kupa ile kariyerinde siftah yapmış oldu. Onlar da ilk lig şampiyonluğuna ulaşabilmek için tüm imkanları zorluyorlar.