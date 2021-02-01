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    • Spor
    • 01.02.2021 Gazete
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    'da bombası

    , için ’a 6 milyon Euro önerdi. Gabonlu forvet için 10 milyon Euro talep eden Hatayspor, Galatasaray'ın teklifini geri çevirdi.

    Boupendza bombası!
    Galatasaray, 'un golcü oyuncusu için dün Bordo-Beyazlı ekibe 6 milyon Euro'luk resmi teklif yaptı. Attığı gollerle 'i kasıp kavuran Gabonlu forvet için 10 milyon Euro talep eden Hatayspor, 'ın teklifini geri çevirdi.

    Sarı-Kırmızılılar'ın kulüplerinden de teklif alan Boupenzda için bugün yeni bir hamle yapması bekleniyor.

    15 golle Süper Lig'de krallık yarışında zirvede.
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