Galatasaray, Hatayspor'un golcü oyuncusu Aaron Boupendza için dün Bordo-Beyazlı ekibe 6 milyon Euro'luk resmi teklif yaptı. Attığı gollerle Süper Lig'i kasıp kavuran Gabonlu forvet için 10 milyon Euro talep eden Hatayspor, Galatasaray'ın teklifini geri çevirdi.
Sarı-Kırmızılılar'ın Rus kulüplerinden de teklif alan Boupenzda için bugün yeni bir hamle yapması bekleniyor.
15 golle Süper Lig'de krallık yarışında zirvede.
Sarı-Kırmızılılar'ın Rus kulüplerinden de teklif alan Boupenzda için bugün yeni bir hamle yapması bekleniyor.
15 golle Süper Lig'de krallık yarışında zirvede.