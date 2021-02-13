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    • Spor
    • 13.02.2021 10:36
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    • 13.02.2021 10:46
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    sporlu Aaron Boupendza'dan transfer ve açıklaması!

    'de attığı 17 golle krallık yarışında zirvede yer alan sporlu Aaron Boupendza, transferi ve gelecek planlarıyla ilgili flaş açıklamalarda bulundu. Yıldız forvet, 'nin bomba transferi hakkında da çarpıcı ifadeler kullandı.

    Boupendza'dan flaş Özil itirafı!

    Süper Lig'de ocak ayı transfer döneminde Galatasaray başta olmak üzere Başakşehir ve Fenerbahçe ile de ismi anılan Hataysporlu Aaron Boupendza, gelecek planları hakkında flaş açıklamalarda bulundu.


    Fenerbahçe'nin gündem yaratan transferi Mesut Özil'le ilgili de çarpıcı itiraflarda bulunan Boupendza, beIN Sports'a yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

    "Burada tarihi yazdığım ve bu kadar gol attığım için mutluyum. Kulübümün bana güvenmesine çok önem veriyorum. Çalışmalarımı durdurmadan devam ediyorum ve takımın yükselmesi için elimden geleni yapıyorum."



    "GOLLERİN GÜZELLİĞİNİ KÜNEFEYE BAĞLIYORLAR"
    "Hatay'ı buraya gelmeden önce çok tanımıyordum, geldikten sonra bilgi edindim, bana yardımcı olan arkadaşlarım da oldu. Burada değişik kültürlerden insanlar var, hepsi bir harmoni içinde yaşıyorlar. Burada olmaktan mutluyum. Konuştuğum taraftarlar, gollerin güzelliğini künefeye bağlıyorlar. Ben de duyunca gülüyorum."

    "Son yıllarca birçok yabancı oyuncu alan bir kulüp Hatayspor. Antrenmanlarda, buradaki insanlarla iyi bir çalışma ortamımız var. Herkesin amacı Süper Lig'de iyi sezon geçirmek, iyi sonuç almak olduğu için çalışmalar buna göre yapılıyor. Sahaya çıktığımızda bunu bildiğimiz için yansıtmamız kolay oluyor."



        "Bu şekilde devam etmek, alabildiğimiz kadar puan almak istiyorum. Futbolda her şey çok hızlı, çok değişken olabiliyor. Benim için savaşmaya devam etmek, mücadeleye devam etmek önemli. Böylece iyi sonuç alabiliriz."



        "İLERİDE NE OLACAĞINI BİLMEK İMKANSIZ"
        "Şimdilik Hatayspor'dayım, Hatayspor'un bir futbolcusuyum. İleride ne olacağını bilmemize pek imkan yok. Şu lig, bu lig söylemek mümkün değil. Gelecek hakkında bir şey söylemek çok önemli değil. Hangi takımın beni isteyeceği ve nasıl sonuçlanacağı önemli"



        MESUT ÖZİL İTİRAFI!
        "Türkiye'de birçok iyi futbolcuya karşı oynadım. Çok iyi oyuncular var. Sahada oynarken görmek istediğim oyunculardan bir tanesi de Mesut Özil'di, onu da gördüm."

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