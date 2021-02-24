SON DAKİKA: UEFA Şampiyonlar Ligi'nde olaylı gece! 'Isırıkçı Suarez' tarz değiştirdi





LEWANDOWSKI ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE TARİHE GEÇTİ!

Son 16 turunda Lazio'ya konuk olan Bayern Münih, mücadeleyi Lewandowski, Musiala, Leroy Sane ve Acerbi'nin kendi kalesine attığı gollerle 4-1 kazandı ve tur kapısını araladı. Alman devinin yıldız santrforu Robert Lewandowski, Lazio deplasmanında attığı golle, Raul Gonzalez'i geride bıraktı ve Şampiyonlar Ligi tarihinin en golcü 3. futbolcusu konumuna geldi.