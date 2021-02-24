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    • 24.02.2021 11:20
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    SON DAKİKA: UEFA Şampiyonlar Ligi'nde olaylı gece! 'Isırıkçı Suarez' tarz değiştirdi

    Son dakika haberine göre, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda heyecan iki müsabakayla devam etti. deplasmanda Madrid'i mağlup ederek avantajı eline geçirdi. ise karşısında farklı kazanarak tur kapısını araladı. Barcelona'dan ayrılışı olay olan ile Rüdiger'in yaşadığı gerginlik geceye damga vururken genç oyuncu ve Robert Lewandowski ise tarihe adını yazdırdı.

    'Isırıkçı Suarez' tarz değiştirdi!

    UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçları büyük bir heyecana sahne olurken unutulmaz anlar hafızalardaki yerini aldı.
    Zorlu eşleşmede Atletico Madrid sahasında Chelsea'yi konuk etti. Deplasman ekibi mücadeleden 1-0 galip ayrılarak rövanş öncesi avantajı cebine koydu.


    GIROUD'DAN JENERİKLİK GOL!
    Corona virüsü tedbirleri nedeniyle Romanya'nın başkenti Bükreş'teki Ulusal Stadyum'da oynanan mücadele Chelsea'ye galibiyeti getiren gol 68. dakikada Giroud'dan geldi. Deneyimli golcü rövaşata ile jeneriklik bir gole imza attı ve gözlerin pasını sildi.



    SUAREZ İLE RUDİGER GERİLİMİ
    Kritik karşılaşmaya damga vuran olay ise Luis Suarez ile Antonio Rüdiger arasındaki gerilim oldu... Uruguaylı yıldızın yaptığı hamle Rüdiger'i kızdırdı.



        BALDIRINI ELİYLE SIKTI
        Mücadelenin 78. dakikasında çok ilginç anlar yaşandı. Chelsea'nin savunma oyuncusu Antonio Rüdiger, Luis Suarez'in üstüne yürüdü. Bu dakikada gelişen Atletico atağında Uruguaylı, topla rakip arasına giren Rüdiger'in baldırını eliyle sıktı.

        RUDIGER'İN TEPKİSİ SERT OLDU!
        Devamında sol ayağıyla rakibine çelme takmaya kalkan Suarez'e Antonio Rüdiger'in tepkisi çok sert oldu.
        Takım arkadaşları Rüdiger'i güçlükle sakinleştirirken son bölümü gergin geçen mücadele sonrası Suarez, sosyal medyadan da tepkiler aldı.



        İLK VUKUATI DEĞİL!
        Rüdiger ile gerginlik çok konuşulan Luiz Suarez daha önce de rakiplerini ısırmasıyla gündeme oturmuştu.


            FIFA, 2014 Dünya Kupası D Grubu maçında İtalyan savunmacı Giorgio Chiellini'yi ısıran Uruguaylı forvet Luis Suarez'e, 9 milli maç ve 4 ay futbolla ilgilli tüm aktivitelerden men cezası vermişti.



            LEWANDOWSKI ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE TARİHE GEÇTİ!
            Son 16 turunda Lazio'ya konuk olan Bayern Münih, mücadeleyi Lewandowski, Musiala, Leroy Sane ve Acerbi'nin kendi kalesine attığı gollerle 4-1 kazandı ve tur kapısını araladı. Alman devinin yıldız santrforu Robert Lewandowski, Lazio deplasmanında attığı golle, Raul Gonzalez'i geride bıraktı ve Şampiyonlar Ligi tarihinin en golcü 3. futbolcusu konumuna geldi.



            DEVLER LİGİ'NİN EN GENÇ İNGİLİZ GOLCÜSÜ: MUSIALA
            Bayern Münih'in 17 yaşındaki orta sahası Musiala ise Devler Ligi'nde gol atan en genç (17 yıl, 363 gün) İngiliz oyuncu unvanını aldı. Şampiyonlar Ligi'ndeki dördüncü maçında ilk kez ağları sarsan İngiliz oyuncu, tarihe adını yazdırdı.



                HAFTALIK KAZANCI 6 BİN EURO
                Haftalık 6 bin Euro kazanan Musiala'ya Alman ekibinin sunduğu yeni teklif ise; 5 yıllık sözleşme ve haftalık 110 bin Euro.
                2022'de bitecek sözleşmesinden haftalık 6 bin Euro kazanan Musiala, 20 Haziran 2020'de 3-2 kazanılan Freiburg maçında 17 yıl 115 günle kulüp tarihinde Bundesliga'da oynayan en genç oyuncu unvanını elde etmişti.

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