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Fenerbahçe'de Christoph Daum sesleri! Serhat Akın'dan flaş sözler

Son dakika Fenerbahçe haberleri | Süper Lig'de oynadığı oyunla taraftarlarının tepkisini çeken Fenerbahçe, evinde oynadığı Galatasaray ve Göztepe karşılaşmalarında üst üste mağlup olarak zirve yarışında büyük yara aldı. Maçın ardından eleştirilerin hedefinde teknik direktör Erol Bulut vardı. Taraftarlar Bulut'u istifaya davet ederken, sarı-lacivertli camianın eski futbolcusu Serhat Akın takımın başına bir an önce Daum'un getirilmesi gerektiğini savundu. İşte detaylar...

22.02.2021 11:34 - Son Güncelleme: 22.02.2021 11:34
Fenerbahçe'de Christoph Daum sesleri! Serhat Akın'dan flaş sözler

Fenerbahçe, Süper Lig'in 26. haftasında Ülker Stadı'nda Göztepe'yi konuk etti. Mücadele İzmir ekibinin 1-0'lık üstünlüğü ile sonuçandı.

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Fenerbahçe'de Christoph Daum sesleri! Serhat Akın'dan flaş sözler

Bu sonuçla beraber sarı lacivertliler, zirve yarışında büyük bir yara aldı ve Lider Galatasaray'ın 3 puan gerisine düştü.

Fenerbahçe'de Christoph Daum sesleri! Serhat Akın'dan flaş sözler

Maç sonrası Fenerbahçe teknik direktörü Erol Bulut, eleştiri oklarının hedefindeydi. Bulut'un takımına oynattığı oyun, futbol otoritelerince beğenilmedi.

Fenerbahçe'de Christoph Daum sesleri! Serhat Akın'dan flaş sözler

Bununla beraber Bulut, sosyal medyada Fenerbahçe taraftarı tarafından da istifaya davet edildi.

Fenerbahçe'de Christoph Daum sesleri! Serhat Akın'dan flaş sözler

Öte yandan Fenerbahçe'nin Göztepe maçı sonrası bir eleştiri de Serhat Akın'dan geldi.