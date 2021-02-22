Fenerbahçe'de Christoph Daum sesleri! Serhat Akın'dan flaş sözler

Son dakika Fenerbahçe haberleri | Süper Lig'de oynadığı oyunla taraftarlarının tepkisini çeken Fenerbahçe, evinde oynadığı Galatasaray ve Göztepe karşılaşmalarında üst üste mağlup olarak zirve yarışında büyük yara aldı. Maçın ardından eleştirilerin hedefinde teknik direktör Erol Bulut vardı. Taraftarlar Bulut'u istifaya davet ederken, sarı-lacivertli camianın eski futbolcusu Serhat Akın takımın başına bir an önce Daum'un getirilmesi gerektiğini savundu. İşte detaylar...

22.02.2021 11:34 - Son Güncelleme: 22.02.2021 11:34 BU GALERİYİ PAYLAŞ





