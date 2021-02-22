12 Dev Adam Hırvatistan'ı devirdi! (A Milli Basketbol Takımı 84-78 Hırvatistan MAÇ SONU ÖZET)

A Milli Basketbol Takımı, FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nin 6. ve son maçında Hırvatistan'ı 84-78 yendi.

Avrupa Şampiyonası'na gitmeyi daha önce garantileyen milli takım, grup mücadelesini 3 galibiyetle tamamladı. Lider Hırvatistan ise ikinci kez mağlup oldu.

Çekişmeli başlayan karşılaşmada A Milli Takım, Furkan Haltalı'nın smaç basketiyle 4. dakikada 7-4 öne geçti. Buna Dreznjak ile yanıt veren Hırvatistan, Filipovic ile bir basket buldu ve 6. dakikada üstünlüğü ele geçirdi: 7-10. Buğrahan Tuncer ile hücumda iyi organize olan Türkiye karşısında son saniyede 3 serbest atış fırsatı bulan Hırvatistan bunları Filipovic ile iyi değerlendirdi ve ilk çeyrek 21-21 beraberlikle geçildi.