Haftayı Alanyaspor deplasmanında aldığı çok kritik galibiyetle kapatan lider Galatasaray, Fenerbahçe'nin de evinde Göztepe'ye yenilmesiyle büyük bir hava yakaladı.
Çok değil 1 ay önce Florya'da tablo tam tersiydi. Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş'a deplasmanda 2-0 kaybeden Sarı-Kırmızılılar 4. sıraya gerilemişti. Lider Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin 5 puan gerisine düşen Galatasaray'da Fatih Terim eleştiri oklarının hedefi olurken, "Bu kadro şampiyon olamaz" yorumları yapılıyordu.
Ancak 20. haftada aldığı 6-1'lik Denizlispor galibiyetiyle kendine gelen Cimbom ardından sırasıyla Yeni Malatya, Gaziantep, Başakşehir, Fenerbahçe, Kasımpaşa ve Alanyaspor'u yenerek 7'de 7 yaptı. Yeniden ligin zirvesine oturan Sarı-Kırmızılılar, Fenerbahçe'nin ve maç fazlasıyla Beşiktaş'ın 3 puan önünde yer aldı.