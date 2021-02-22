



Ayrıca ara transferde yapılan müthiş hamleler de Galatasaray'ı yeniden ligin zirvesine yerleştirdi. Onyekuru, Mostafa Mohamed, Yedlin ve Gedson kısa sürede takıma adapte olurken, bu 4 yıldız verdikleri önemli katkıyla Galatasaray'a büyük güç kattı.