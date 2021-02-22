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    • 22.02.2021 15:56
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    1 ayda "Aslan" gibi döndü! Tablo tersine çevrildi

    Süper Lig'in 26. haftasını da zirvede tamamlayan , Fenerbahçe'nin evinde Göztepe'ye kaybetmesiyle büyük avantaj yakaladı. Yaklaşık 1 ay önce oynanan Beşiktaş derbisi sonrası 5 puan geri düşen sarı-kırmızılı ekip eleştiri oklarının hedefi olurken, yeni transferlerle birlikte toparlanan Galatasaray zorlu fikstürden kayıpsız çıkarak zirveye oturdu.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    Galatasaray 1 ayda Aslan gibi döndü

    Haftayı Alanyaspor deplasmanında aldığı çok kritik galibiyetle kapatan lider Galatasaray, Fenerbahçe'nin de evinde Göztepe'ye yenilmesiyle büyük bir hava yakaladı.



    Çok değil 1 ay önce Florya'da tablo tam tersiydi. Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş'a deplasmanda 2-0 kaybeden Sarı-Kırmızılılar 4. sıraya gerilemişti. Lider Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin 5 puan gerisine düşen Galatasaray'da Fatih Terim eleştiri oklarının hedefi olurken, "Bu kadro şampiyon olamaz" yorumları yapılıyordu.



    Ancak 20. haftada aldığı 6-1'lik Denizlispor galibiyetiyle kendine gelen Cimbom ardından sırasıyla Yeni Malatya, Gaziantep, Başakşehir, Fenerbahçe, Kasımpaşa ve Alanyaspor'u yenerek 7'de 7 yaptı. Yeniden ligin zirvesine oturan Sarı-Kırmızılılar, Fenerbahçe'nin ve maç fazlasıyla Beşiktaş'ın 3 puan önünde yer aldı.



        Yeniden şampiyonluk havasına giren Galatasaray'ın bu müthiş çıkışında en önemli faktörlerden birisi Fernando Muslera oldu. Uruguaylı kalecinin geri dönüşü Sarı-Kırmızılılar'a büyük güç kattı.



        Ayrıca ara transferde yapılan müthiş hamleler de Galatasaray'ı yeniden ligin zirvesine yerleştirdi. Onyekuru, Mostafa Mohamed, Yedlin ve Gedson kısa sürede takıma adapte olurken, bu 4 yıldız verdikleri önemli katkıyla Galatasaray'a büyük güç kattı.
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        Haberler Spor Galatasaray 1 ayda "Aslan" gibi döndü! Tablo tersine çevrildi