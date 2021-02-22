Beşiktaş, Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda yoluna emin adımlarla devam ederken gelecek sezonun planlamaları ise şimdiden başladı. Rosier ve Ghezzal'ın bonservislerini almak isteyen Siyah-Beyazlılar'da Başkan Çebi'nin devam etmek istediği diğer isim Cenk Tosun.
KASAYI CYLE LARİN DOLDURACAK
Everton ile Haziran 2022'de sözleşmesi bitecek Cenk için kaynağı Cyle Larin yaratacak. Bu sezon resmi maçlarda şimdiden 15 gole ulaşmayı başaran ve Avrupa'dan talipleri artan 25 yaşındaki futbolcunun sezon sonunda 12-15 milyon Euro arası bir bedelle transferi planlanıyor.
SORUN ÇIKMASI BEKLENMİYOR
Başkan Çebi'nin birlikte uzun vadeli planlar yapmak istediği Cenk'in Everton ile sözleşmesinin bitimine 1 yıl kalacak olması sebebiyle transferin çözülebileceği düşünülüyor. Maliyetin de çok yüksek olmayacağı hesap ediliyor.
CENK TOSUN İÇİN SEFERBERLİK İLANI
Sakatlığı bulunan Cenk Tosun için kulüp doktorları seferber oldu. Denizlispor maçında forma giyip giymeyeceğinin yarın belli olacağı öğrenildi.