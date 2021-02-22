



KASAYI CYLE LARİN DOLDURACAK

Everton ile Haziran 2022'de sözleşmesi bitecek Cenk için kaynağı Cyle Larin yaratacak. Bu sezon resmi maçlarda şimdiden 15 gole ulaşmayı başaran ve Avrupa'dan talipleri artan 25 yaşındaki futbolcunun sezon sonunda 12-15 milyon Euro arası bir bedelle transferi planlanıyor.



SORUN ÇIKMASI BEKLENMİYOR

Başkan Çebi'nin birlikte uzun vadeli planlar yapmak istediği Cenk'in Everton ile sözleşmesinin bitimine 1 yıl kalacak olması sebebiyle transferin çözülebileceği düşünülüyor. Maliyetin de çok yüksek olmayacağı hesap ediliyor.