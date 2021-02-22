Fenerbahçe'nin Göztepe hezimeti sonrası flaş yorum: Tak sepetini koluna herkes kendi yoluna

EMRE BOL - TAK SEPETİ KOLUNA!

Sezon başından beri birçok kez Fenerbahçe'nin kötü oyununu izledim izlemesine ama dünkü maçın ilk yarısı kadar dağınık halini hiç görmemiştim. Yahu takım oyun olarak ileri gideceğine geri geri gidiyor. Sanırım Gustavo dönmeden de toparlanması zor.

Mesut, Sosa ve Ozan orta sahası takım savunması açısından sıkıntılı elbette ama hücumda da pek işe yaramıyor! Özellikle Sosa'nın ne yaptığını hiç anlayamadım. Ne şut atıyor ne araya bırakıyor ne de pas şiddetini ayarlayabiliyor. O da sanırım Fenerbahçe'nin elinde patlayan oyuncular listesinde yerini alacak.