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Fenerbahçe'nin Göztepe hezimeti sonrası flaş yorum: Tak sepetini koluna herkes kendi yoluna

Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe, Göztepe'ye 1-0 yenildi. Göztepe, 20 yıl aranın ardından Kadıköy'den galibiyetle ayrıldı. Sarı-Lacivertliler, sahasında 1990-91'den sonra en kötü performansına imza atıp hayal kırıklığı yarattı. Yaşanan hezimetin ardından spor yazarları Erol Bulut'un kredilerinin tükendiği dile getirerek, Trabzonspor maçının son şansı olduğunu yazdılar.

22.02.2021 08:57 - Son Güncelleme: 22.02.2021 09:34
Fenerbahçe'nin Göztepe hezimeti sonrası flaş yorum: Tak sepetini koluna herkes kendi yoluna

Sarı-lacivertli takım, Süper Lig'in 26. haftasında Göztepe'ye 1-0 yenildi. Ligde liderlik koltuğunda oturan Galatasaray'ın 3 puan gerisine düşen Fenerbahçe, bu sezon evinde 5. kez mağlup oldu. Fenerbahçe'de sakatlığını atlatan Yunan oyuncu Pelkas, 22 gün sonra forma giydi. Yaşanan hezimetin ardından spor yazarları Erol Bulut'un kredilerinin tükendiği dile getirerek, Trabzonspor maçının son şansı olduğunu yazdılar.

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Fenerbahçe'nin Göztepe hezimeti sonrası flaş yorum: Tak sepetini koluna herkes kendi yoluna

EMRE BOL - TAK SEPETİ KOLUNA!

Sezon başından beri birçok kez Fenerbahçe'nin kötü oyununu izledim izlemesine ama dünkü maçın ilk yarısı kadar dağınık halini hiç görmemiştim. Yahu takım oyun olarak ileri gideceğine geri geri gidiyor. Sanırım Gustavo dönmeden de toparlanması zor.

Mesut, Sosa ve Ozan orta sahası takım savunması açısından sıkıntılı elbette ama hücumda da pek işe yaramıyor! Özellikle Sosa'nın ne yaptığını hiç anlayamadım. Ne şut atıyor ne araya bırakıyor ne de pas şiddetini ayarlayabiliyor. O da sanırım Fenerbahçe'nin elinde patlayan oyuncular listesinde yerini alacak.

Fenerbahçe'nin Göztepe hezimeti sonrası flaş yorum: Tak sepetini koluna herkes kendi yoluna

Bir yanda Valencia diğer yanda Samuel atakları olgunlaştıracaklarına, başlamadan bitmesine neden oldular. Mesut ise Obinna'nın adam adama markajı yüzünden bir türlü etkili olamadı. Yapılan kenar ortaları ise 1.96'lık Atınç'ın kafasında eridi gitti.

Fenerbahçe'nin Göztepe hezimeti sonrası flaş yorum: Tak sepetini koluna herkes kendi yoluna

Ne yaptığını bilmez hücumlar Fenerbahçe'nin mağlubiyetini engellemezdi zaten. Öyle de oldu. Bu takımda fazla kraliçe arı var. Oysa bizim ligimizde işçi arılar iş yapıyor!

Fenerbahçe'nin Göztepe hezimeti sonrası flaş yorum: Tak sepetini koluna herkes kendi yoluna


HERKES KENDİ YOLUNA
Bak Erol hoca; biliyorum daha ligin bitmesine çok var, köprünün altından çok sular geçer. Lakin oynattığın oyun, oyun değil. Trabzonspor maçı son şansın. Eğer o karşılaşmadan da böyle bir sonuç çıkarsa; tak sepeti koluna, herkes kendi yoluna!