Fenerbahçe'nin Göztepe hezimeti sonrası flaş yorum: Tak sepetini koluna herkes kendi yoluna
Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe, Göztepe'ye 1-0 yenildi. Göztepe, 20 yıl aranın ardından Kadıköy'den galibiyetle ayrıldı. Sarı-Lacivertliler, sahasında 1990-91'den sonra en kötü performansına imza atıp hayal kırıklığı yarattı. Yaşanan hezimetin ardından spor yazarları Erol Bulut'un kredilerinin tükendiği dile getirerek, Trabzonspor maçının son şansı olduğunu yazdılar.
Sarı-lacivertli takım, Süper Lig'in 26. haftasında Göztepe'ye 1-0 yenildi. Ligde liderlik koltuğunda oturan Galatasaray'ın 3 puan gerisine düşen Fenerbahçe, bu sezon evinde 5. kez mağlup oldu. Fenerbahçe'de sakatlığını atlatan Yunan oyuncu Pelkas, 22 gün sonra forma giydi. Yaşanan hezimetin ardından spor yazarları Erol Bulut'un kredilerinin tükendiği dile getirerek, Trabzonspor maçının son şansı olduğunu yazdılar.
EMRE BOL - TAK SEPETİ KOLUNA!
Sezon başından beri birçok kez Fenerbahçe'nin kötü oyununu izledim izlemesine ama dünkü maçın ilk yarısı kadar dağınık halini hiç görmemiştim. Yahu takım oyun olarak ileri gideceğine geri geri gidiyor. Sanırım Gustavo dönmeden de toparlanması zor.
Mesut, Sosa ve Ozan orta sahası takım savunması açısından sıkıntılı elbette ama hücumda da pek işe yaramıyor! Özellikle Sosa'nın ne yaptığını hiç anlayamadım. Ne şut atıyor ne araya bırakıyor ne de pas şiddetini ayarlayabiliyor. O da sanırım Fenerbahçe'nin elinde patlayan oyuncular listesinde yerini alacak.