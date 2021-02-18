Beşiktaş formasıyla 2014-18 sezonları arasında geçirdiği başarı dolu 4 yılın ardından 26 milyon Euro karşılığında İngiltere Premier Lig ekibi Everton'a transfer olan Cenk Tosun, Ocak ayında Kara Kartal'a kiralık olarak geri dönmüştü.
Siyah-Beyazlılar'daki ilk lig maçında sonradan oyuna girip 5 dakikada 2 gol atarak 3-0'lık Gençlerbirliği zaferine doğrudan katkı yapan Cenk, etkili performansına kaldığı yerden devam ederek hem yönetim hem de teknik ekibi sevindirdi.
Fanatik'in haberine göre tüm bunlar yaşanırken İngiltere'den flaş bir teklif geldi. Everton, sezonun ilk yarısına attığı gollerle damga vursa da ikinci yarıda düşüş yaşayan Cyle Larin'i istediğini iletip karşılığında Cenk Tosun'u takasta kullanmayı teklif etti.