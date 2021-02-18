Fanatik'in haberine göre tüm bunlar yaşanırken İngiltere'den flaş bir teklif geldi. Everton, sezonun ilk yarısına attığı gollerle damga vursa da ikinci yarıda düşüş yaşayan Cyle Larin'i istediğini iletip karşılığında Cenk Tosun'u takasta kullanmayı teklif etti.