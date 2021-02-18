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    • 18.02.2021 09:20
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    ile arasında çok konuşulacak takas! Larin'i ver 'u al

    Yaklaşık 2,5 yıl aradan sonra 'a kiralık olarak geri dönen , ilk lig maçında attığı 2 golle göz doldurdu. ile sözleşmesi devam eden yıldız golcü için İngiliz ekibinden Beşiktaş'a flaş bir teklif geldi.

    Beşiktaş ile Everton arasında çok konuşulacak takas

    Beşiktaş formasıyla 2014-18 sezonları arasında geçirdiği başarı dolu 4 yılın ardından 26 milyon Euro karşılığında İngiltere Premier Lig ekibi Everton'a transfer olan Cenk Tosun, Ocak ayında Kara Kartal'a kiralık olarak geri dönmüştü.

    Siyah-Beyazlılar'daki ilk lig maçında sonradan oyuna girip 5 dakikada 2 gol atarak 3-0'lık Gençlerbirliği zaferine doğrudan katkı yapan Cenk, etkili performansına kaldığı yerden devam ederek hem yönetim hem de teknik ekibi sevindirdi.

    Fanatik'in haberine göre tüm bunlar yaşanırken İngiltere'den flaş bir teklif geldi. Everton, sezonun ilk yarısına attığı gollerle damga vursa da ikinci yarıda düşüş yaşayan Cyle Larin'i istediğini iletip karşılığında Cenk Tosun'u takasta kullanmayı teklif etti.

        WEST BROMWİCH'İ GERİ ÇEVİRDİLER AMA...
        Ada temsilcisinden gelen bu sürpriz teklifi değerlendirmeye alan yönetim, konuyla ilgili olarak cevabını sezon sonunda vermek için Maviler'le anlaştı.

        Ara transfer döneminde bir diğer İngiltere Premier Lig ekibi West Bromwich Albion'dan Larin için gelen 10 milyon Euro'luk satın alma opsiyonlu 500 bin Euro'luk kiralama teklifini şampiyonluk yarışı sebebiyle geri çeviren yönetimin, Cenk'in etkili performansını sürdürmesi halinde bu takasa yeşil ışık yakabileceği bildirildi.
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