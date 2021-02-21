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    • 21.02.2021 16:08
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    - Kayserispor CANLI ANLATIM İZLE

    'in 26. haftasında sahasında Kayserispor'u konuk ediyor. Ligde son 6 maçta sadece 1 kez kazanabilen Yiğidolar, rakibini devirip iyice rahatlamak istiyor. İnişli çıkışlı bir grafik çizen Kayseri de zorlu deplasmandan 3 puanla ayrılmayı hedefliyor. Karşılaşmanın canlı anlatımı haberimizden takip edebilirsiniz..

    Sivasspor- Kayserispor CANLI ANLATIM İZLE

    'de heyecan devam ediyor. 26. hafta maçında ile Kayserispor kozlarını paylaşıyor. Ligde son 6 maçta sadece 1 kez kazanabilen Yiğidolar, rakibini devirip iyice rahatlamak istiyor. İnişli çıkışlı bir grafik çizen Kayseri de zorlu deplasmandan 3 puanla ayrılmayı hedefliyor.

    https://www.takvim.com.tr/canli-skor/sivasspor-kayserispor-maci-23301015

    SİVASSPOR - KAYSERİSPOR MAÇI 11'LERİ

    Sivasspor: Muammer, Ahmet, , , Uğur, , Hakan Arslan, , Erdoğan, Gradel, Yatabare

    Kayserispor: Doğan, Aziz, Kolovetsios, Paz, Kvrzic, Muhar, Campanharo, Avramovski, Lennon, İlhan, Maglica

    SİVASSPOR - KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

    Sivasspor - Kayserispor maçı saat 16:00'da başladı ve beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.

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