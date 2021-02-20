Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu önceki gün İtalya Ligi Serie A'da Lazio'da forma giyen Sarı-Lacivertli ekibin eski golcüsü Vedat Muric ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Belözoğlu'nun önceki gün Vedat ile gerçekleştirdiği sürpriz görüşmenin detaylarına TAKVİM ulaştı.
LAZİO BIRAKIRSA FENER ALACAK
Belözoğlu, Vedat'a takımdaki son durumunu sordu ve "Lazio'dan ayrılırsan kapımız sana açık" ifadesini kullandı. Lazio sezon sonunda Vedat'ı kiralama kararı alırsa Fener devreye girecek.
İTALYA'DA UYUM SORUNU YAŞADI
Fenerbahçe sezon başında 18.5 milyon Euro karşılığında Vedat Muriç'i Lazio'ya satmıştı. Kosovalı yıldız hem sakatlıklar hem de uyum sıkıntısı nedeniyle şu ana kadar bekleneni veremedi.