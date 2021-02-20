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    • Spor
    • 20.02.2021 Gazete
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    ’ndan 'e sürpriz telefon: bahçe 'nun kararını bekliyor

    bahçe Sportif Direktörü önceki gün ’da ’da forma giyen ekibin eski golcüsü Vedat Muric ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Belözoğlu’nun önceki gün Vedat ile gerçekleştirdiği sürpriz görüşmenin detaylarına TAKVİM ulaştı.

    Alo Vedat ben emre abin

    Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu önceki gün İtalya Ligi Serie A'da Lazio'da forma giyen Sarı-Lacivertli ekibin eski golcüsü Vedat Muric ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Belözoğlu'nun önceki gün Vedat ile gerçekleştirdiği sürpriz görüşmenin detaylarına TAKVİM ulaştı.

    LAZİO BIRAKIRSA FENER ALACAK
    Belözoğlu, Vedat'a takımdaki son durumunu sordu ve "Lazio'dan ayrılırsan kapımız sana açık" ifadesini kullandı. Lazio sezon sonunda Vedat'ı kiralama kararı alırsa Fener devreye girecek.

    İTALYA'DA UYUM SORUNU YAŞADI
    Fenerbahçe sezon başında 18.5 milyon Euro karşılığında Vedat Muriç'i Lazio'ya satmıştı. Kosovalı yıldız hem sakatlıklar hem de uyum sıkıntısı nedeniyle şu ana kadar bekleneni veremedi.

        BAŞKAN KOÇ DA AÇIK KAPI BIRAKTI
        İtalyan basını geçtiğimiz günlerde, Lazio'nun sezon sonunda Vedat ile yollarını ayırabileceğini yazmıştı. F.Bahçe Başkanı Ali Koç da bir açıklamasında Vedat için açık kapı bırakmıştı.
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        Haberler Spor Emre Belözoğlu’ndan Vedat Muriç'e sürpriz telefon: Fenerbahçe Lazio'nun kararını bekliyor