Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Alanyaspor maçını kazandıkları için mutlu olduğunu söyledi. Terim, hakem Zorbay Küçük'e de tepki gösterdi. İşte Terim'in sözleri: "Maçı ilk yarıda koparmalıydık ancak hakemlerle koparamadık. Bir tuzağı daha bertaraf ettik"
AYNI POZİSYONA 'KIRMIZI' DEDİM
"Kırmızı kart pozisyonu. Luyindama'nın kafasına değil, ayağın nereye baktığına kalkmak lazım. Derbide de oldu. Ben kırmızı kart dedim. Genç bir hakem veriyorsunuz. 4. hakem de genç"
CESARETİN YOKSA ÇALMAYACAKSIN
"Bazı şeylerden korkacaklarsa yaşamak cesurların hakkı. Kaderle oynayamazsın sen! Başka etkiler ve tepkilerle düdüğü çalmayacaksınız. Cesaret yoksa o düdüğü çalmayacaksın."