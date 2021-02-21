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    • Spor
    • 21.02.2021 Gazete
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    maçı sonrası hakem kararlarını eleştiren çok sert konuştu

    Teknik Direktörü , maçını kazandıkları için mutlu olduğunu söyledi. Terim, hakem ’e de tepki gösterdi. İşte Terim’in sözleri: “Maçı ilk yarıda koparmalıydık ancak hakemlerle koparamadık. Bir tuzağı daha bertaraf ettik”

    Bir tuzağı daha bertaraf ettik

    Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Alanyaspor maçını kazandıkları için mutlu olduğunu söyledi. Terim, hakem Zorbay Küçük'e de tepki gösterdi. İşte Terim'in sözleri: "Maçı ilk yarıda koparmalıydık ancak hakemlerle koparamadık. Bir tuzağı daha bertaraf ettik"

    AYNI POZİSYONA 'KIRMIZI' DEDİM
    "Kırmızı kart pozisyonu. Luyindama'nın kafasına değil, ayağın nereye baktığına kalkmak lazım. Derbide de oldu. Ben kırmızı kart dedim. Genç bir hakem veriyorsunuz. 4. hakem de genç"

    CESARETİN YOKSA ÇALMAYACAKSIN
    "Bazı şeylerden korkacaklarsa yaşamak cesurların hakkı. Kaderle oynayamazsın sen! Başka etkiler ve tepkilerle düdüğü çalmayacaksınız. Cesaret yoksa o düdüğü çalmayacaksın."

        CEZA YEMEK İSTEMİYORUM!
        "Ceza yememekek için bu konuda fazla konuşmak istemiyorum. Biz her yerde herkesi yenebiliriz. Sonuçta Galatasaray'ız! Psikolojik olarak, zirvede kalmak hepimizin istediği bir şeydi"
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        Haberler Spor Alanya maçı sonrası hakem kararlarını eleştiren Fatih Terim çok sert konuştu