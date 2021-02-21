AYNI POZİSYONA 'KIRMIZI' DEDİM

"Kırmızı kart pozisyonu. Luyindama'nın kafasına değil, ayağın nereye baktığına kalkmak lazım. Derbide de oldu. Ben kırmızı kart dedim. Genç bir hakem veriyorsunuz. 4. hakem de genç"