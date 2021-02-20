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    • Spor
    • 20.02.2021 Gazete
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    Kartal’da şoku!

    'ta şoku yaşanıyor... G.Birliği maçında 2 gol atan yıldız oyuncunun sol dizinde ödem belirlendi. MR’ı çekilen Cenk’in pazartesi durumu tekrar kontrol edilecek.

    Kartal’da Cenk şoku!

    'ta şoku yaşanıyor... G.Birliği maçında 2 gol atan yıldız oyuncunun sol dizinde ödem belirlendi. MR'ı çekilen Cenk'in pazartesi durumu tekrar kontrol edilecek.

    BÜYÜK SEFERBERLİK
    Pazartesi günü yapılacak olan tetkikler sonrasında yıldız golcünün dizindeki ödem gitmemesi durumunda, tecrübeli oyuncunun karşısında oynaması zor görünüyor. Kulüp doktorları Cenk Tosun'un dizindeki ödemin bir an önce yok olması için gerekli çalışmaları sürdürürken, pazartesi günü yapılacak olan kontroller sonrasında Cenk'in durumu netlik kazanacak. Teknik Direktör da bu gelişme üzerine büyük üzüntü yaşadı.

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