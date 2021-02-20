Beşiktaş'ta Cenk Tosun şoku yaşanıyor... G.Birliği maçında 2 gol atan yıldız oyuncunun sol dizinde ödem belirlendi. MR'ı çekilen Cenk'in pazartesi durumu tekrar kontrol edilecek.

BÜYÜK SEFERBERLİK

Pazartesi günü yapılacak olan tetkikler sonrasında yıldız golcünün dizindeki ödem gitmemesi durumunda, tecrübeli oyuncunun Denizlispor karşısında oynaması zor görünüyor. Kulüp doktorları Cenk Tosun'un dizindeki ödemin bir an önce yok olması için gerekli çalışmaları sürdürürken, pazartesi günü yapılacak olan kontroller sonrasında Cenk'in durumu netlik kazanacak. Teknik Direktör Sergen Yalçın da bu gelişme üzerine büyük üzüntü yaşadı.