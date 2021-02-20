Trabzonspor'un Başakşehir galibiyeti sonrası genç isme büyük övgü: Rakip savunmayı peşine taktı!
Süper Lig'in 26. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında Trabzonspor'u konuk etti. Bordo-mavili ekip Yusuf Sarı'nın golüyle deplasmanda 1-0 kazanmasını bildi. Kritik bir 3 puanı hanesine yazdıran Fırtına'da galibiyeti getiren golü atan Yusuf Sarı performansıyla göz doldururken spor yazarları karşılaşmayı değerlendirdi.
Süper Lig'in 26. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında Trabzonspor'u konuk etti. Bordo-mavili ekip Yusuf Sarı'nın golüyle deplasmanda 1-0 kazanmasını bildi. Kritik bir 3 puanı hanesine yazdıran Fırtına'da galibiyeti getiren golü atan Yusuf Sarı performansıyla göz doldururken spor yazarları karşılaşmayı değerlendirdi.
NECMİ PEREKLİ - ASLANLAR GİBİ
Bunca yıldır futbolun içindeyim, bir takımın şampiyon olduktan sadece bir yıl sonra bu kadar perişan duruma düşmesini anlayamıyorum. Gelelim Trabzonspor'a... Bu takımda 11 eksik var. Yani sahaya neredeyse bambaşka bir takım ile çıktılar.
Trabzonspor tüm olumsuzluklara rağmen aslanlar gibi savunmasını yaptı, ayakta kaldı ve rakibine de zor anlar yaşattı. Hani derler ya "Futbol sistem meselesidir" diye. Abdullah Avcı bu takıma bu kadar kısa bir zamanda bir oyun şablonu oturtmuş ki bu kadar eksiğe rağmen kazanmayı başardı.
İlk 15 dakika ev sahibi ekibin kontrolü altında geçti. Aykut Kocaman ve ekibi Trabzonspor'u iyi analiz etmiş. Bordo-mavililerin kendi alanında oynamasına müsaade ettiler ve ardından tüm alanı iyi kapatarak Trabzonspor'un inadını ve direncini kırmayı başardılar. Tam oyuna hakim olacağı sırada en çalışkan futbolcusu Deniz Türüç'ün sakatlanıp çıkması Başakşehir'in oyun nizam ve intizamını bozdu. Bundan sonra maça Trabzonspor hakim oldu.