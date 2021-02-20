Trabzonspor'un Başakşehir galibiyeti sonrası genç isme büyük övgü: Rakip savunmayı peşine taktı!

NECMİ PEREKLİ - ASLANLAR GİBİ

Bunca yıldır futbolun içindeyim, bir takımın şampiyon olduktan sadece bir yıl sonra bu kadar perişan duruma düşmesini anlayamıyorum. Gelelim Trabzonspor'a... Bu takımda 11 eksik var. Yani sahaya neredeyse bambaşka bir takım ile çıktılar.



Trabzonspor tüm olumsuzluklara rağmen aslanlar gibi savunmasını yaptı, ayakta kaldı ve rakibine de zor anlar yaşattı. Hani derler ya "Futbol sistem meselesidir" diye. Abdullah Avcı bu takıma bu kadar kısa bir zamanda bir oyun şablonu oturtmuş ki bu kadar eksiğe rağmen kazanmayı başardı.