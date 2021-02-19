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    • 20.02.2021 01:24
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    'un genç yıldızı Yusuf Sarı'dan Messi golü!

    Son dakika haberi... deplasmanda 'i 1-0 mağlup etti. Genç kaleci 'nun yanı sıra galibiyet golünü atan Yusuf Sarı da geceye damga vurdu.

    takvim.com.tr
    Yusuf Sarı'dan Messi golü!

    Trabzonspor deplasmanda Başakşehir'i 1-0 mağlup etti.

    Genç kaleci Kağan Moradaoğlu'nun yanı sıra galibiyet golünü atan Yusuf Sarı da geceye damga vurdu.

    Trabzonspor'da 22 yaşındaki genç futbolcu Yusuf Sarı maçın 78. dakikasında Yunus Mallı'nın yerine oyuna girdikten hemen sonra golü attı ve Trabzon'a galibiyeti getirdi.

    MESSİ GOLÜ ATTI
    Sarı, oyuna dahil olduktan 1 dakika sonra orta sahada aldığı topu kaleye kadar taşıyarak mükemmel bir gole imza attı. Yusuf Sarı'nın golü Barcelo'nun dünyaja ünlü yıldızı Lionel Messi'nin gollerini hatırlattı.


    Görütnü beIN Sports'tan alınmıştır


    YUSUF SARI KİMDİR?
    Trabzonspor genç yıldızı Yusuf Sarı ile 2019'da yaz transfer sezonunda 3 yıllık sözleşme imzalamıştı. 1998 yılında Fransa Martigues'te dünyaya gelen genç yetenek, Marsilya B takımında gösterdiği performans ile dikkatleri üzerine çekmişti.
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